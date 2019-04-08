缺席台南學甲上白礁遶境30年 八美圖藝陣重新組陣

2019-04-08 21:37

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝保生大帝1041歲神誕日，列入台南市定民俗的學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境祭典將在15日登場，是學甲人的重大慶典，比過年還重要，今年復陣的藝閣和陣頭中，東竹圍李府千歲信眾組成的「八美圖」，在消失30年後，重現上白礁遶境。

學甲慈濟宮奉祀八百多年的保生二大帝神像，358年前由李姓祖先跟隨鄭成功軍隊迎請來台至學甲頭前寮將軍溪畔登陸，被喻為台灣保生大帝開基祖廟，每年農曆3月11日「上白礁」遙祭福建白礁慈濟祖宮和列祖列宗，象徵飲水思源、薪水相傳，每三年一次大遶境稱為「學甲香」，是台南濱海5大香科之一。

「上白礁」最著名是開路先鋒的學甲後社角集和宮蜈蚣陣，全台唯一人工扛行的蜈蚣陣，八仙棚、金獅陣、宋江陣、十二婆姐陣和高蹺陣都是吸睛陣頭。

今年復陣重組的藝陣則有學甲中草坔中隆宮「紡車輪」、東竹圍「八美圖」、內角太安宮「封神榜」、後社聖和宮「郭子儀大戰烏鳳仙」、學甲慈濟宮的漢聲軒北管、採茶舞陣、國樂團。

慈濟宮董事長王文宗說，藉由逐步重組香陣，讓上白礁祭典傳承慶典文化，更在組陣過程，凝聚各角頭聚落的人心，讓藝陣成為在地認同的重要意象。

其中復陣的學甲東竹圍「八美圖」，30年前參加上白礁後就消失，「八美圖」藝閣目前只有在「西港刈香」、「蕭壠香」、「學甲香」才有。東竹圍「八美圖」出自清代小說《八美圖》描述宋代柳樹春娶八美為妻的故事，找來十位少女裝扮柳樹春、家僕和八美人，秀麗清新，姿態動人。負責組隊的賴文龍說，復陣「八美圖」對人口較少的東竹圍來說，實在辛苦，但很值得能重現上白礁。

在地臉書社團「台南學甲人」版主郭永林說，今年上白礁振興傳統藝陣文化，讓學甲人看到昔日陣頭，高興又懷念不已，讓學甲人的心更緊密的在一起。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/