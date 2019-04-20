金門迎城隍啟動 超萌「迷你版蜈蚣座」率先遊街

2019-04-20 21:38

〔記者吳正庭／金門報導〕文化部列為國家重要民俗活動的「金門迎城隍」，今天起至5月26日展開為期1個多月的慶典，金門縣長楊鎮浯說，活動保留金門傳統的宗教、民俗及豐富的藝陣、陣頭，提供各項觀光旅遊服務，邀請台灣本島鄉親一起體驗、感受金門的宗教文化。

主辦單位金城鎮公所說，今年是浯島（金門昔稱浯島）邑主城隍遷治339周年，島民習稱「農曆4月12迎城隍」，保有閩南傳統廟慶特色，2013年入選內政部主辦「宗教百景」，同年由文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」。

金城鎮公所安排「迷你版」的蜈蚣座及公背婆、蓮花鑼鼓陣等藝陣由鎮公所出發，繞行金城主要街道，宣告迎城隍正式啟動；來自法國的新住民「謝東亮」也帶著妻子，讓兒子坐上蜈蚣座初體驗，一路隨行陪同。

金城鎮長李誠智說，「迎城隍」是金門最大的民俗慶典，重頭戲「迎城隍」將於農曆4月12日登場，屆時由金城鎮各境神明、信眾組成的陣頭遶境遊行；其中的蜈蚣座遊行，曾於2011年以「世界最長純人力肩扛蜈蚣座陣頭」創下金氏世界紀錄。

李誠智說，「蜈蚣座」是金門傳統藝陣，陣頭出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪的意義，民間傳說孩童參與蜈蚣座妝人未來能「聰明健康好育養」，參與扛抬蜈蚣座的人員能獲神明庇佑學業、事業平安順利。鎮公所去年首辦蜈蚣座親子嘉年華反應不錯，今年5月11日續辦，4月2日開放線上報名不久即秒殺。

李誠智說，今年蜈蚣座親子嘉年華遊行將結合保育觀念，邀請日前在台北市立動物園出現的水獺、台灣黑熊等布偶大軍抵金門，他特別強調，「誠摯（諧音誠智）」邀請大家一起加入遊行，體會這場「扛鼓輦、敬神明、保平安」的宗教盛事。

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