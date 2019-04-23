北港真人藝閣遊街 民眾大讚：台版迪士尼花車遊行

2019-04-23 20:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國僅有的「北港真人藝閣花車」遊行今天下午熱鬧登場，晚上達到高潮，小朋友打扮成神話、民間故事的主角站坐在藝閣車上，加上各顏色燈光投射及特效煙霧，光彩奪目，吸引許多人圍觀、拍照，有民眾說，不輸迪士尼樂園的花車遊行，一定要來體驗一次！

為重現北港在地特色藝陣，雲林縣府獲文化部補助舉辦「2019北港藝鎮文化季」，邀請縣內文化資產保存者、工藝師指導大專院校學生，打造一台結合工藝與布袋戲、北港音樂演出的示範性藝閣「古笨港進士黃登瀛」藝閣車，搭配真雲林閣掌中劇團及太日樂集演出，把藝閣車變成行動戲台，演出黃登瀛一生。日本弘前市三浦吞龍大師睡魔花燈車也前來共襄盛舉。

地方人士、社團、里辦公處及宮廟敬獻的藝閣車也各具特色，車上真人打扮的仙女、神童及神尊沿途分撒糖果、餅乾、零食、水果、飲料、花朵及文具，路旁民眾爭相撿拾，熱鬧滾滾。

雲林縣長張麗善指出，北港藝鎮文化季「神工傳藝」特展即日起至5月5日在北港文化中心展出，縣府也特別推出「與神同行」主題旅遊行程，邀請大家到北港迎媽祖，欣賞藝閣及百年陣頭遶境，也可到北港周邊景點遊玩，品嘗在地特色小吃。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，北港迎媽祖是北港年度最重要的事情，媽祖婆街巷都進去關心，更開心透過宗教文化、工藝進行中日交流及傳承，真人藝閣遊行今天起至27日，每天下午2點半及晚上7點各一場，歡迎大家來北港拜媽祖，看藝閣。

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