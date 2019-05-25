台南敏惠幼保科畢業展演兒童劇 上千大小觀眾看好戲

2019-05-25 13:44

〔記者楊金城／台南報導〕敏惠醫專幼兒保育科兒童戲劇畢業成果展演，今年邁入第10年舉辦，延續往年好口碑，畢展今天首次移師新營新民國小舉行，吸引上千位親子來看好戲，全場爆滿，充滿歡笑聲。

柳營敏惠醫專及鳳和中學創辦人楊聲喈，當年就是自新民國小御下教職後，創辦兩校繼續為地方教育深耕，敏惠幼保科因此今年以新民國小為畢展場地，分享給社區兒童，傳承教育精神。

敏惠五專部幼保科端出「健康大作戰」兒童劇，描述在美味星球有營養國及細菌國兩個國家，細菌國裡的細菌皆要入侵營養國，使營養國裡的蔬果們生病，細菌國便可掌握大權，一場健康大作戰就此展開。

舞台上幽默又風趣的演出過程中，還教導孩子營養健康的重要性，保持良好身體，提高抵抗力，身體就不會常生病。

畢展活動由34位畢業生全程籌劃編寫劇本、 海報設計、活動手冊、配樂及演出，用資源回收廢布料設計製作國王、衛兵、蔬果等戲服，一手包辦唯妙唯肖的舞台妝。 幼保科畢業靜態展則呈現學生手作故事箱及創意繪畫等幼教學習成果。

幼保科學生畢業後除升學、幼托機構就業外，兒童文化產業、社福機構、兒童休閒育樂、早期療育，都是近些年熱門產業之一。敏惠在幼保科學生畢業前，都取得合格教保員資格和保母證照，就業市場通暢。

敏惠校長葉至誠說，少子化讓家長更重視孩子教育，讓幼保人才炙手可熱，幼保科五專學涯可享有教育部「五專展翅計畫」補助學費，學生於實習前可獲企業每月補助生活獎學金6千元，並可帶薪實習，畢業後立即就業，有利於翻轉經濟弱勢學生的未來。

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