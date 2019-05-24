峰迴路轉 長榮航勞資協商 空服員已前往協商地點

2019-05-24 19:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會5月13日舉辦罷工投票至今，投票率已達80%，達到罷工第一個門檻；不過在6月6日罷工投票結束前，雙方原定今日下午5點30分與長榮航空進行協商，但因桃空職工不滿長榮指控工會拒絕直播，塑造工會不敢直播的形象，桃空職工幹部及會員約20人，今改赴勞動部陳情，高喊「出爾反爾、誠信在哪；下午簽字、晚上毀約，長榮無誠信。」要求長榮先回答工會3提問；桃空職空等人下午5點28分直接坐在勞動部門口，等待長榮航空回應，傍晚近6點時，桃空職工突然接到長榮願意先回答工會3提問後，桃空職工決定先赴原訂協商地點聽長榮回應，之後再決定是否與長榮進行協商。

桃空職工秘書長鄭雅菱表示，長榮航空日前才發公文，要求協商會議內容不公開，但今天卻又發公文希望能夠直播，所有事情都是長榮航空說的算。選擇來勞動部召開記者會，原因是昨日進行協商會前會議時，雙方談論非常多有關今日議事規則，包含出席人員代表性、政府官員列席、勞資雙方輪流擔任主席、決定地點及製作會議紀錄等，雙方都希望能有良好溝通不要旁生枝節，白紙黑字簽下媒體不要列席，拒絕中途訪談、提問等，長榮日前也發出公文希望內容不公開。但昨天長榮就片面毀約，所以工會擔心本要進行的協商，若有簽下協議內容，資方是不是馬上就會反悔跳票，所以來勞動部也是希望勞動部官員出面，呼籲長榮航空誠信協商。

桃空職工副秘書長周聖凱表示，工會非常有誠意要跟公司協商，上週就主動提出承諾端午節不罷工，希望再跟公司進行協商，昨日會前會議過程中，雙方都沒有對直播有細節討論，今日資方就發公文，要工會考慮協商過程開放媒體進場及直播。周聖凱強調，工會不是害怕公開檢驗，但不能接受晚上談好馬上就變卦，這種做法讓工會不能相信長榮；且若要開放直播，難道什麼議題能夠直播，細節不用事先討論嗎，像是機師工會協商的最後一天，關鍵會議也沒有在現場直播，因為勞資協議是非常慎重的事情，工會完全不能接受長榮這種背信棄義的做法。

桃空職工法律顧問劉冠廷律師則表示，以他法律顧問的立場，對直播協商過程是抱持保留態度，今天台灣各級法院調解委員會、縣市政府勞動局勞資爭議調解會等，所有調解規則都規定調解程序不公開，甚至禁止調解程序中錄音；因為調解最重要是讓勞資雙方能達到共識，不是拿來作秀跟表演，若長榮希望解決勞資爭議，就應該雙方閉門會議將事情講清楚，而不是想著當網紅直播。

桃空職工指出，已對公司提出三個問題，第一工會已主動釋出誠意，長榮航空為何百般阻擾、干預罷工投票和協商進行？第二，勞資兩方已對會議規範達成共識，長榮航空為何下午簽字、晚上片面毀約？第三，長榮航空公司高層主管授權不足、出爾反爾，工會實難信任，最後的決定權在林寶水董事長，請林寶水董事長出面親自主持協商會議。

對此，長榮航空傍晚近6點時，突然說願意回答工會3個會議，請工會前往原定協商地點；桃空職工也同意赴原訂協商地點，聽聽公司的回應後，再決定雙方今日是否要進行協商。

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