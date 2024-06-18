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回家！太平山黃喉貂遭路殺 標本飄泊多年可望落葉歸根

太平山遭「路殺」的黃喉貂製成標本，在外飄泊多年後可望「回家」。（林業保育署宜蘭分署提供）

太平山遭「路殺」的黃喉貂製成標本，在外飄泊多年後可望「回家」。（林業保育署宜蘭分署提供）

2024/06/18 19:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區4年半前有隻黃喉貂被「路殺」，工作人員發現後帶回做成標本，暫置員山生態教育館，林業保育署宜蘭分署最近規劃太平山主題特展，擬將這隻黃喉貂標本融入展覽，期待有朝一日帶牠「回家」。

太平山的黃喉貂過去很少被發現，2017年起頻頻現蹤，有時候結伴同行，林業保育署宜蘭分署認為保育有成，園區族群數量激增，也不排除遊客任意餵食，改變牠們的習性。

2019年11月，一隻黃喉貂在太平山莊附近的宜專一線過馬路時被車子撞上，工作人員目擊後下車察看，倒地的黃喉貂已斷氣死亡，帶到山下委託專人製成標本保存，成為太平山第一隻，也是目前唯一的黃喉貂標本。

太平山中間服務站在籌辦主題特展，林業保育署宜蘭分署希望遭到「路殺」的黃喉貂，回到有壯闊山林與雲海的原棲地參展，讓牠在外飄泊多年後「回家」，形同落葉歸根。

林業保育署宜蘭分署說，為了降低野生動物「路殺」的交通事故，太平山這些年來增設30多處動物脫困通道，另有黃喉貂圖案的防路殺交通警示牌，提醒用路人放慢車速，並向遊客宣導禁止餵食野生動物，為黃喉貂在內的野生動物營造友善家園。

太平山黃喉貂這些年來頻頻現蹤。（林業保育署宜蘭分署提供）

太平山黃喉貂這些年來頻頻現蹤。（林業保育署宜蘭分署提供）

太平山增設30多處動物脫困通道。（林業保育署宜蘭分署提供）

太平山增設30多處動物脫困通道。（林業保育署宜蘭分署提供）

黃喉貂圖案的防路殺交通警示牌。（林業保育署宜蘭分署提供）

黃喉貂圖案的防路殺交通警示牌。（林業保育署宜蘭分署提供）

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