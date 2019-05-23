長榮勞資明協商 公司提議直播遭拒 工會反駁根本未講

2019-05-23 21:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會針對長榮航空勞資爭議，明（24）日將進行第4次勞資協商。長榮航空表示，今日下午雙方討論程序時，長榮代表提出希望明日協商能開放直播，或讓媒體進場旁聽，但未被接受；不過，桃空職工否認，指長榮並未跟工會提要直播或開放媒體，雙方各說各話。

桃園市空服員職業工會已於5月13日啟動長達25天的罷工投票，在6月6日開票完成投票前，勞資明天第4度協商。桃空職工副秘書長周聖凱說，對於長榮今晚突然放話的作法，工會感到相當感冒。

長榮航空表示，既然桃空職工提出重啟協商的邀請，長榮航空這邊當然希望整個過程能夠公開透明，但桃空職工的說法，是希望明日協商比照團體協約協商模式。不過團協早在去年11月29日，雙方進行第20次團體協商會議後，桃空職工就因禁搭便車條款無共識，提出無繼續協商之必要，關閉團體協約協商會議；後續才會走到勞資爭議調解，並於調解破局後，走到罷工投票一途。另外，明日勞動部、交通部官員都會列席協商會議，與團體協約協商無官員列席的模式已不同，長榮還是希望能有一個公開透明的協商。

周聖凱表示，今日下午與長榮討論程序時，並未提及明日是否要開放直播，且工會的立場是希望明日能與資方敞開心胸好好談，拉近雙方共識，畢竟協商時間只有3小時，盡量不希望有其他人在旁干擾，像是勞動部、交通部官員也只是列席旁聽而已。長榮下午也已經有答應，但不知道為何晚間就突然指工會拒絕直播及媒體進場，若長榮下午就提出這訴求，工會內部是採民主機制，幹部間還能對此進行討論或投票，但現在大家都已經散了，要再討論是否直播有困難性，因此，明日還是希望把時間留給勞資雙方好好協商。

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