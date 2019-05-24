長榮航勞資協商破局 總經理：持續等工會來協商

2019-05-24 17:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園市空服員工會原訂今天傍晚與長榮航空勞資協商，但臨時破局；長榮航空總經理孫嘉明下午在台北長榮桂冠酒店受訪時說，工會提出的一些要求無法答應，例如禁搭便車條款等，目前會持續在原定勞資協商地點的長榮桂冠等候，希望工會來協商。

今天桃空職工突然宣布要改在勞動部召開記者會，並提出長榮要對指控工會拒絕開直播，百般阻擾、干預協商進行，及長榮航空公司高層主管授權不足、出爾反爾，工會實難信任，要求林寶水出面親自主持協商會議等進行回應。

長榮航空總經理孫嘉明下午四點30分在長榮桂冠酒店受訪時說，工會提出的一些要求例如禁搭便車條款等無法答應，因為長榮員工都是一體的，無法有區別。

孫嘉明也說，許多朋友們詢問之後要出遊是否可能受影響，他也回應，的確發現訂票有趨緩的趨勢，因為各種的不確定性會使旅客行程規畫有疑慮。

孫嘉明也說，作為專業經理人，他都會對工會說明公司經營遇到的困難，例如成本上升或獲利下降、甚至虧損等，都會影響到年終獎金等，但卻被工會攻擊是「威脅」。

孫嘉明說，會持續在長榮桂冠酒店等候，希望工會如時來參與協商，回歸討論。

另外，長榮航空回應桃空職工指控片面毀約做出聲明稿，聲明稿全文：

針對桃園市空服員職業工會不實指控長榮航空「下午簽字晚上毀約，這樣的長榮航，你敢信？」，長榮航空聲明如下：

長榮航空與桃空職工昨（23）日進行協商會前會，長榮航空曾主動提出直播及開放媒體旁聽，但在會議中遭工會拒絕，對於會議中發生的事實，工會成員於會後否認，長榮航空對此感到驚訝與遺憾，但相信在場參與的所有人員都可以證明事實的真相。

桃空職工23日傍晚17:30左右發出採訪通知，預計在24日協商前於17:00接受媒體採訪，因為媒體接到桃空職工的採訪通知後，紛紛來詢問長榮航空24日協商現場是否可以開放直播以及讓放媒體旁聽，因此長榮航空約在晚上19:30左右以LINE及電話再次與桃空職工討論，希望能開放直播及讓媒體旁聽，並於今（24）日上午再次致函桃空職工希望協商會議直播及邀請媒體旁聽。

長榮航空提出直播要求的理由如下：

一、此事並非只關乎空服員的權益，因為工會有可能發動罷工，其所涉及的層面甚廣，影響社會大眾甚鉅，公司認為理應向社會大眾公開勞資雙方的爭點，讓社會公評。此外，也可透過直播讓消費者知悉後續可能的發展，以利消費者預先妥為規劃行程。

二、公司內部員工也相當關注此事件的發展，因罷工對公司的營運衝擊劇烈，勢必波及所有員工，開放直播也可讓公司的所有員工直接了解狀況。

三、目前雙方僅是針對「是否曾經提到要直播」就已經發生各說各話的狀況，協商所涉及的議題，其複雜程度及對公眾影響層面遠不止如此，我們認為更應公開透明，以昭公信。

長榮航空也希望桃空職工說明，如果工會認為無法接受今天的協商開放直播的原因，是因為公司並未先在會前會中提出直播訴求，那麼現在工會已經知道公司希望能直播了，是否願意和公司一起開放直播進行協商呢？

長榮航空與桃空職工此次協商受到各界矚目，勞動部、交通部、桃園市勞動局均派官員出席，協商的結果亦可能會影響到成千上萬旅客的權益，桃空職工在爭取權益的同時，實不應漠視全民知的權利，長榮航空再次強調，希望此次勞資雙方一起接受大眾檢視及公評，在公開透明的情形下進行協商。

長榮航空公司 發布

2019年5月24日

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