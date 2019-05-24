長榮航勞資協商破局 總經理：持續等工會來協商

長榮航空勞資雙方原訂今天進行第4次協商，但因直播爭議，工會臨時要求將協商地點改到勞動部，長榮航空總經理孫嘉明抵達原訂的協商會場台北長榮桂冠酒店時受訪表示，工會提出的一些要求無法答應，例如禁搭便車條款等。（記者叢昌瑾攝）
〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園市空服員工會原訂今天傍晚與長榮航空勞資協商，但臨時破局；長榮航空總經理孫嘉明下午在台北長榮桂冠酒店受訪時說，工會提出的一些要求無法答應，例如禁搭便車條款等，目前會持續在原定勞資協商地點的長榮桂冠等候，希望工會來協商。
今天桃空職工突然宣布要改在勞動部召開記者會，並提出長榮要對指控工會拒絕開直播，百般阻擾、干預協商進行，及長榮航空公司高層主管授權不足、出爾反爾，工會實難信任，要求林寶水出面親自主持協商會議等進行回應。
長榮航空總經理孫嘉明下午四點30分在長榮桂冠酒店受訪時說，工會提出的一些要求例如禁搭便車條款等無法答應，因為長榮員工都是一體的，無法有區別。
孫嘉明也說，許多朋友們詢問之後要出遊是否可能受影響，他也回應，的確發現訂票有趨緩的趨勢，因為各種的不確定性會使旅客行程規畫有疑慮。
孫嘉明也說，作為專業經理人，他都會對工會說明公司經營遇到的困難，例如成本上升或獲利下降、甚至虧損等，都會影響到年終獎金等，但卻被工會攻擊是「威脅」。
孫嘉明說，會持續在長榮桂冠酒店等候，希望工會如時來參與協商，回歸討論。
另外，長榮航空回應桃空職工指控片面毀約做出聲明稿，聲明稿全文：
針對桃園市空服員職業工會不實指控長榮航空「下午簽字晚上毀約，這樣的長榮航，你敢信？」，長榮航空聲明如下：
長榮航空與桃空職工昨（23）日進行協商會前會，長榮航空曾主動提出直播及開放媒體旁聽，但在會議中遭工會拒絕，對於會議中發生的事實，工會成員於會後否認，長榮航空對此感到驚訝與遺憾，但相信在場參與的所有人員都可以證明事實的真相。
桃空職工23日傍晚17:30左右發出採訪通知，預計在24日協商前於17:00接受媒體採訪，因為媒體接到桃空職工的採訪通知後，紛紛來詢問長榮航空24日協商現場是否可以開放直播以及讓放媒體旁聽，因此長榮航空約在晚上19:30左右以LINE及電話再次與桃空職工討論，希望能開放直播及讓媒體旁聽，並於今（24）日上午再次致函桃空職工希望協商會議直播及邀請媒體旁聽。
長榮航空提出直播要求的理由如下：
一、此事並非只關乎空服員的權益，因為工會有可能發動罷工，其所涉及的層面甚廣，影響社會大眾甚鉅，公司認為理應向社會大眾公開勞資雙方的爭點，讓社會公評。此外，也可透過直播讓消費者知悉後續可能的發展，以利消費者預先妥為規劃行程。
二、公司內部員工也相當關注此事件的發展，因罷工對公司的營運衝擊劇烈，勢必波及所有員工，開放直播也可讓公司的所有員工直接了解狀況。
三、目前雙方僅是針對「是否曾經提到要直播」就已經發生各說各話的狀況，協商所涉及的議題，其複雜程度及對公眾影響層面遠不止如此，我們認為更應公開透明，以昭公信。
長榮航空也希望桃空職工說明，如果工會認為無法接受今天的協商開放直播的原因，是因為公司並未先在會前會中提出直播訴求，那麼現在工會已經知道公司希望能直播了，是否願意和公司一起開放直播進行協商呢？
長榮航空與桃空職工此次協商受到各界矚目，勞動部、交通部、桃園市勞動局均派官員出席，協商的結果亦可能會影響到成千上萬旅客的權益，桃空職工在爭取權益的同時，實不應漠視全民知的權利，長榮航空再次強調，希望此次勞資雙方一起接受大眾檢視及公評，在公開透明的情形下進行協商。
長榮航空公司 發布
2019年5月24日