今協商破局！長榮仍前往原定地點 確定不去勞動部

2019-05-24 15:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會原定今日下午5點30分，與長榮航空勞資協商破局。桃空職工要求改地點至勞動部，長榮航空則表示，長榮協商團隊今日下午，仍會由總經理孫嘉明帶隊，前往雙方原本就談定的長榮桂冠酒店，不會到勞動部。

桃空職工今日下午1點13分突然發訊息，要改在勞動部召開記者會，並提出長榮要對指控工會拒絕開直播，百般阻擾、干預協商進行，及長榮航空公司高層主管授權不足、出爾反爾，工會實難信任，要求林寶水出面親自主持協商會議等進行回應。若長榮無善意回應，今日就不進行協商；若長榮有善意回應且要繼續協商，工會也要求在勞動部，而非原定的長榮桂冠酒店。

長榮航空表示，昨日與桃空職工的會議中，就有談及開放直播及媒體進場，並非無中生有的指控；且長榮至今的立場，仍是希望能開放直播或媒體進場，進行一場公開透明的協商。另外，雙方昨日原已談定要在長榮桂冠酒店協商，所以今日下午長榮協商團隊，仍會赴原定地點，並不會前往勞動部；至於桃空職工所提質疑，今日下午會一併在長榮桂冠酒店回應。

雙方今日原要針對調整外站津貼（含禁搭便車條款）、勞工參與公司治理、改善過勞航班等8大訴求進行協商，不過現在下午雙方各據一地，協商眼看要破局。後續若未再進行協商，等到桃空職工現行罷工投票將於6月6日結束，桃空職工將依結果，再看工會是否會走向罷工一途。

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