直播爭議！長榮勞資第4次協商 工會突喊卡轉戰勞動部

2019-05-24 14:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會原訂今日下午5點30分，將與長榮航空於長榮冠桂酒店進行第四次勞資協商，不過桃空職工因不滿昨日會前會後，長榮出面做出要求直播及開放媒體進場但工會反對的指控，因此，決定下午5點直接前往勞動部開記者會，並提出3點問題，若長榮不提出具體回應，今日就不會與長榮航空進行協商。

長榮航空表示，昨日會議中就有談及開放直播及媒體進場，並無深夜才告知，且長榮至今的立場，仍是希望能開放直播或媒體進場，進行一場公開透明的協商。

桃空職工主要3個問題包含，第一，工會已主動釋出誠意，長榮航空為何百般阻擾、干預罷工投票和協商進行？第二，勞資兩方已對會議規範達成共識，長榮航空為何下午簽字、晚上片面毀約？第三，長榮航空公司高層主管授權不足、出爾反爾，工會實難信任，最後的決定權在林寶水董事長，請林寶水董事長出面親自主持協商會議。

桃空職工表示，昨日下午與長榮協商會議議事規則時，主要決議包含由勞資雙方各派7名協商代表，3至5名列席；資方將提出8項訴求對案，若討論順利雙方將進行第二次會議；參考過往20次團協進行模式，勞資雙方輪流擔任主席，24日由長榮航空主持，下次會議主席改由桃空職工擔任；開放交通部、勞動部、桃園市勞動局官員列席；不開放記者列席，會中不接受任何訪談或提問。但長榮航空在簽下協議後，昨晚突然改口要求工會開放直播。

桃空職工強調，會前會都沒有討論直播細節，長榮航空公司卻在深夜私下聯繫工會幹部，突然要求進行直播，再對外放話，不禁令人懷疑，長榮航空公司重視的是解決勞資爭議，或只是希望在直播中表演？同時也澄清工會並非不願接受媒體與社會檢驗，而是涉及如此重大勞資爭議，相關會議規則必須有充分討論與配套，不容對方有出爾反爾，甚至背地裡放話攻擊的空間。長榮航空公司幾無誠信，連一個會前會都能跳票，如何讓工會相信進入協商後，資方可以信守承諾。因此，桃空職工決定今日就會直接前往勞動部等候長榮回應問題，若長榮有善意回應，雙方晚上仍可繼續協商，但地點就會改在勞動部。

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