桃空職工、長榮今4度協商／長榮稱要直播遭拒 工會駁根本沒提

2019-05-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會與長榮航空勞資爭議，現正進行罷工投票，投票率已超過七十％，雙方今日將進行第四次勞資協商。長榮航空表示，原希望全程直播或開放媒體進場旁聽、轉播，但桃空職工未接受，只同意媒體可於會前拍照；桃空職工副秘書長周聖凱表示，長榮根本未提要直播與開放媒體，若今日雙方歧見仍大，沒有必要再談，走向罷工一途。

長榮航空表示，既然桃空職工提出重啟協商邀請，長榮當然希望整個過程公開透明，但桃空職工不同意對外開放。今日勞動部、交通部官員都會列席，與團體協約協商無官員列席模式不同，希望公開透明協商。

勞動部、交通部官員將列席旁聽

周聖凱表示，昨與長榮討論程序時，未提及是否要開放直播，工會希望能與資方敞開心胸好好談，拉近雙方共識，畢竟協商時間只有三小時，不希望有其他人在旁干擾；勞動部、交通部官員也只是列席旁聽而已。長榮原已答應，不知道為何晚間又突然放話，指工會拒絕直播。長榮航空則強調，談判代表絕對有提出直播要求，不曉得為何工會否認。

罷工投票結束前 工會：願協商

另外，根據桃空職工罷工投票最新統計，有逾兩千三百人出面投票，投票率已經超過七十％，預期到六月六日投票截止前，可達八十％投票率。

周聖凱表示，針對工會調整外站津貼（含禁搭便車條款）、勞工參與公司治理、改善過勞航班等八大訴求，若今日長榮航空相關對案仍與工會訴求落差太大，就沒有再談的必要；但若長榮拿出有誠意的協商方案，即便明日未完全獲共識，在六月六日罷工投票結束前，工會仍願意與長榮再次進行協商。

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