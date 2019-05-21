工會控延遲出班表亂罷工 長榮盼將心比心

2019-05-21 12:21

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員罷工投票持續進行中，勞資雙方敲定24日重啟協商，但工會昨晚指控，長榮延遲公布空服員班表、改變交通車上下地點，企圖影響協商與投票。對此，長榮回應，因工會於5月16日宣布端午節不發動罷工，原應變罷工的班表須隨最新狀態作調整，故6月班表將改至5月27日發布。

桃園市空服員職業工會表示，已與長榮約定5月24日重啟協商，但長榮日前變更交通車上下地點，不利空服員前往罷工投票；且以往固定每月20日公布的空服員班表，延遲至5月27日公布，也就是在長榮分會罷工投票結束後，顯然是有意對空服員班表進行特別調整。

工會質疑，班表是空服員安排生活、為勤務預作準備的核心，延遲公布班表、甚至可能作特別調整，不僅造成空服員諸多不便，且壓縮調派同仁的工作時間與造成作業困難，也為預計重啟的勞資協商蒙上陰影。

長榮澄清，因工會5月16日宣布端午節不罷工，原應變罷工的班表須隨最新狀態作調整，故6月班表將改至5月27日發布。面對罷工威脅，無論主管機關或搭機乘客均期待公司有更周全的應變計畫，尤其是無特定日期、無預告期的突襲式罷工，對於搭機乘客以及所有一線單位同仁，6月確實存在許多變數，待一一克服。

長榮誠懇呼籲，盼工會抗議空服員班表發布時間未如預期的同時，將心比心，替搭機乘客與一線同仁設想，一旦發動罷工，影響層面絕不只是空服員個人班表，更將牽連數萬名乘客的既定行程或回家之路受阻，同時也將打亂航空系統公司上萬名員工班表和作息。

長榮也說，長榮海運民生大樓為集團在桃園上班員工平日上下班交通車發車與抵達地點，並非長榮航空大樓，據悉工會分別於5月下旬與6月上旬將在大樓前舉辦工會活動，並已申請路權，因此長榮集團旗下各公司停靠民生大樓交通車均避開已申請路權範圍，確保交通車能夠順利接駁員工上下班，並非工會所指控。

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