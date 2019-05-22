龍鳳漁港聯外道拓寬3.7億工程 因一座橋墩卡關

2019-05-22 17:17

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港主要聯外道路龍江街路幅狹窄，苗栗縣政府前年獲交通部補助3.7億，擬將一旁龍鳳大排上方以樑板覆蓋拓寬道路，但卻因工程經過福爾摩沙高速公路的橋墩，受限交通部高速公路局的耐震補強計畫，規定橋墩周圍3公尺內不得施工，使得道路拓寬工程被迫卡關。

立法委員陳超明表示，龍江街為10米寬道路，無法容納大批觀光車潮，地方爭取10餘年，終於獲得中央補助，去年啟動龍鳳大排加蓋、拓寬工程，是竹南鎮最重要的基礎建設之一。

然而因龍鳳大排加蓋基樁其中一段從國道3號高架橋下穿過，與國道橋墩位置重疊，按高公局規定，基於2021年將進行耐震補強工程，橋墩周遭3米內不得施工，導致道路拓寬工程卡關。

苗縣府委外設計單位提出解套方案，希望於橋墩3公尺範圍外以ㄇ字型架樑方式，從橋墩上方避開，但仍遭高公局以「基座上方不能有構造物」為由回絕；對此，陳超明大表不滿，怒轟高公局因噎廢食，認為耐震補強只是短期工期，但卻因此阻礙地方重大建設。

高公局表示，既有規定為確保耐震補強工程得以順利進行，但目前尚未執行就先與地方建設產生衝突，會先委請苗縣府提出設計圖後，再做研議是否放放寬；陳超明說，不排除邀高公局長到場會勘，提出具體解決方案，務必使道路拓寬工程如期進行。

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