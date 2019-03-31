龍鳳漁港公廁太噁心 遊客抱怨掃遊興

2019-03-31 18:08

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港為縣內重要觀光景點，每逢假日總吸引許多人潮，但屢有遊客抱怨港區內的公廁環境髒亂，其中南堤的公廁雖已廢棄，但因未拆除也無封閉，導致仍有民眾不知情使用，導致穢物殘留噁心惡臭；而北堤公廁旁又堆放大量資源回收物，讓人大嘆「遊興盡失」，呼籲有關單位應加強維護。

龍鳳漁港目前共有停車場、北堤兩處公廁，南堤公廁因使用率低已封閉並停水，但日前有團體在附近辦活動，民眾疑貪圖方便就近使用，遊客經過看見公廁破爛、門板毀損，內部髒污不堪，還有陣陣惡臭，紛紛掩鼻而過，直呼實在太噁心；而北堤公廁旁更則堆滿回收物，猶如垃圾山。

苗栗縣政府農業處漁業科長李瑞隆表示，已聘請兩名清潔人員專職維護港區環境，南堤公廁因使用率低廢棄，已加強封閉警示，並盡力爭取經費將之拆除。

竹南鎮長方進興表示，龍鳳漁港屬縣府農業處管轄，呼籲縣府盡速將廢棄公廁拆除，或增加清潔人力，公所會盡力協助；李瑞隆說，已加強清潔頻率，但因縣府財政拮据無法立即拆除，只能先加強警示封閉範圍，後續將持續爭取經費。

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