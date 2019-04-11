苗縣府投入3800萬整建 竹南龍鳳漁港展新貌

2019-04-11 12:31

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港為縣內四大漁港之一，假日總吸引許多遊客，尤其跨港景觀橋更是賞夕陽絕佳地點，然而港區年久失修，許多設施鏽蝕損壞，經內政部漁業署補助苗栗縣政府前瞻計畫經費進行修繕，歷時100天趕工完成，今早苗栗縣長徐耀昌視察整建成果，並希望煥然一新的漁港能帶動更多觀光人潮。

龍鳳漁港為苗栗知名景點，但過去廣場鋪面破損坑疤、入口景觀樑柱斷裂，2008年設立的跨港人行景觀橋梁柱、護欄鏽蝕、木棧道凹凸不平，到夜間照明設備更「失明」，處處淺藏危機，常為遊客及當地居民詬病。

苗縣府透過立法委員陳超明爭取漁業署前瞻計畫補助3800萬元，去年10月開始環境整體營造改善工程，經歷100餘天完工，除了廣場鋪面全部重新鋪上紙模地坪，入口處也增設醒目的海豚躍海立體雕塑意象，景觀橋樑柱則改以石磚防海風鏽蝕，並加裝投射燈光，確保夜間行人安全。

徐耀昌表示，經修繕後整體港區設施安全無虞，後續還會針對地方需求繼續爭取補助，另也配合縣府文化觀光局推動的「國際慢漁」計畫，目前已爭取400萬進行招商規劃，未來希望串連竹南、後龍、通霄、苑裡4濱海城鎮，打造苗栗海線觀光特色。

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