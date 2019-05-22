不能用Google NCC約見華為總代理要求保護消費者權益

2019-05-22 15:23

〔記者劉力仁／台北報導〕美中貿易戰持續升溫，川普政府禁止美國企業使用有危害國家安全之虞的外國電訊設備，華為新一代 Android 手機將無法使用 Google Play、Gmail 等應用程式，目前進入90天展延期；國家通訊傳播委員會（NCC）主秘蕭祈宏表示，NCC昨天約談華為在台總代理商訊崴科技，要求公開華為手機內建軟體相關資訊，保護消費者權益。

訊崴技術今天也在臉書表示，Android作為智慧手機作業系統，一直是持開放態度，華為為重要參與者，為Android的發展和壯大做出重要貢獻。未來也將會繼續發展有利於用戶和產業的Android系統。華為在全球所有已售和在售的智慧手機和平板電腦，安全升級以及售後服務都不受影響，請用戶放心使用和購買。

90天展延期過後，如果狀況沒有改變，Google Play Store、Gmail、YouTube等服務面臨無法正常使用，Intel、博通、高通等晶片大廠也均傳出準備跟進暫停與華為合作。

雖然華為透過官網說明，已售、再售產品升級與售後服務不受影響，但已經引起台灣華為用戶擔心，目前使用中的華為手機功能會不會縮減？日後新購的華為手機，具有哪些功能？已經綁約者可後悔解約嗎？

NCC射頻與資源管理處長陳崇樹表示，這項禁令獲得90天展延，自21日起生效，未來情況將如何發展仍待觀察，NCC的立場是要求華為資訊公開，利用官網或其他方式讓消費者知道訊息，保障消費者權益。

華為新一代Android手機恐將無法使用Google Play、Gmail 等應用程式，NCC射頻與資源管理處長陳崇樹（左）表示，華為必須資訊公開，保障消費者權益。（記者劉力仁攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法