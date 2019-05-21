擔心華為手機變成磚 星國用戶急拋售 商家估沒價值拒收

2019-05-21 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕今（21）日美商務部給予華為禁令90天寬限期，Google雖表示將在90天內繼續與華為合作，仍安撫不了華為國際用戶的恐慌，新加坡甚至傳出通訊行拒絕收購任何華為二手機，認為毫無價值。

綜合星媒報導，自川普將華為列入貿易黑名單，Google表示將遵照美國法律規定，暫停與華為的部分業務合作以來，新加坡的華為用戶便急忙在拍賣網站上拋售手機，儘管Google表示未來將繼續支援現存的華為手機。

報導指出，新加坡當地的手機通訊商如阿彬耳機店（Ah Beng handphone shop）等，預估華為二手機價格為0元（無法顯示），甚至根本不願再收購華為二手機。

據了解，先前Google已經承諾，儘管未來一切將遵照美國政府規定，所有Google服務都將可以持續在現存的華為手機上使用。

今日Google也表示，將在美國政府給予的90天寬限期繼續與華為合作，將提供軟體更新和安全修補程式直至8月19日。對此，華為負責人任正非則表示，「不需要這90天，因為我們已經準備好了。」

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