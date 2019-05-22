花蓮七星潭大橋震後修繕 5/25起連封1個月

2019-05-22 14:22

［記者王峻祺／花蓮報導］受去年206花蓮強震影響，導致橋梁及橋身位移嚴重的七星潭大橋，5月25日起將封橋1個月進行盤式支撐、阻尼器伸縮縫及防落鋼橋支撐等工程施作，預計6月30日視情況開放，現場將放置引導標示，指引車輛改道。

連結花蓮市、新城鄉七星潭海灣景點的重要橋梁「七星潭大橋」，受206地震重創，橋面上多處路段因強震擠壓造成嚴重錯位，宛如波浪，花蓮縣政府年初向公共工程會災後復建工程申請核准補助經費2575萬元，3月投入修繕整治，目前進度17％，月底將進行橋梁復位，暫時封橋1個月。

復建工程主要由台灣整合防災工程技術顧問公司監造、興玉輝營造公司施工，因橋梁結構複雜，前期設計、發包程序耗時約1年，直至今年3月8日正式動工進行橋身復位，總工程進度預計11月完工。

縣府建設處指出，修復工程包括施作人行道、打除伸縮縫及更新橋梁復位工程、修復擋土牆、更新盤式支承上盤、安裝橋梁阻尼器，25日封橋後，將進行盤式支撐、阻尼器伸縮縫及防落鋼橋支撐製作，預計6月30日可視情況初步開放車輛通行後，再著手進行橋面修繕。

2011年縣府斥資3點3億元打造七星潭大橋，並於2013年10月完工通車，全長710公尺、高架15公尺，採雙向、雙車道斷面設計，工程設計上有雙向移動支承，預留可承受劇烈搖晃的空間，讓主結構能抵抗地震所造成的位移，去年206強震時發揮作用，未因斷層錯動而倒塌。

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