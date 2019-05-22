外太空「空拍」看得到！賀福7將升空 千名高中生排字

2019-05-22 13:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕福衛7號衛星即將在6月22日升空，今天上千名景美女中學生為祝福衛星可以順利發射，在操場排出福衛七號的英文縮寫，「FS7」，並由福衛5號衛星從720公里上的外太空「空拍」，預計今晚拍攝結果就會出爐，參與學生也興奮的說，「能讓衛星拍照超級難得！」

科技部、國家實驗研究院、國研院太空中心為祝福福爾摩沙衛星7號順利發射，推出大型「空拍」活動，今天率先由台北市立景美女子高級中學響應，超過1400位學生穿著黃色校服集合至操場，排出70x35公尺的「FS7」（FORMOSAT-7福衛七號英文縮寫），讓福衛5號於上午11點飛越台灣上空時取像。

國研院表示，福衛五號必須在晴朗無雲的天氣才能順利取像，要等到今晚8點才知取像結果，因此國研院太空中心也事先安排了空拍機，拍攝景美女中學生排字的照片和影片。

國研院指出，福衛7號已於今年4月16日運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，預計美東時間6月22日由太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭搭載發射升空。

國研院表示，為了祝福衛星順利升空，太空中心利用福5每兩日再訪台灣的特性，推出大型「空拍」活動，號召群眾在地面排列福衛7號「FS7」縮寫字樣，由福衛5號從720公里高空取像，空拍活動還有一次，將以中南部地區為標的，因考量天氣因素，將於近日公布於科技部、國研院、國研院太空中心、科技大觀園的臉書，科技部也歡迎所有民眾揪團排出FS7字樣，並以空拍機或在高樓俯視拍照，上傳至國研院太空中心臉書，並寫上祝福的話，即有機會獲得福衛7號限量紀念品。

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