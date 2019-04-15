華航第5度肩負國家重任 747貨機載運福衛七號赴美

2019-04-15 15:47

〔記者陳宜加／台北報導〕華航第五度榮膺載運國家人造衛星赴美任務，今天以波音747-400型貨機協助國家太空中心，載運「福爾摩沙衛星七號」至美國佛州邁阿密機場，再運送至甘迺迪太空中心進行發射。

華航1999年首次運送「福爾摩沙衛星一號」，肩負載運國家人造衛星的使命，20年未曾間斷，一路見證國家太空科技發展進程。福衛七號為台美合作的氣象衛星，任務目標為建立高可靠度操作型氣象衛星系統，延續福衛三號的掩星氣象觀測任務，對於天氣預報氣候觀測、太空天氣監控有很大助益。

華航表示，再度擔綱運送高精密設備與有榮焉，將全程提供最完備的安全防護，盡心盡力協助國家太空科技發展，見證這個歷史上的重要時刻。

華航指出，福衛七號衛星主體與配件重達15餘噸，分裝為9只大型貨盤，以達到嚴密防震效果。飛行計畫中將避開預報亂流區域，全程溫控攝氏20度，裝卸載時皆使用避震墊避免衛星震動。此外，將確保航機在滑行、起飛、巡航與降落各階段，均符合特殊嚴格的震動與溫控要求。華航多次載運衛星與日本精密晶圓測試機台的經驗，可確保航機運送過程皆符合任務標準。

華航也說，華航深具專業載運服務，包括精密儀器、珍貴古物、大型機具與活生動物等各類特殊貨物，均有豐富運送經驗。2017年榮膺台灣第一顆自主研發的福爾摩沙衛星五號運送任務；2018年台積電南京擴廠的大型機台運送案更特別指定華航高標準的包機服務。

除了高單價精密儀器外，世界各國珍貴文物，從奧賽美術館的國寶藝術品、佛光山珍稀石雕文物及松山慈惠堂王母娘娘神像境外展出等，亦皆指定由華航運送。近期華航承接故宮展覽品赴雪梨展出、大阪東洋瓷器美術館文物來台借展等參展品運送；也多次承攬國際表演團體與知名藝人如ColdPlay、瑪丹娜、克里夫蘭交響樂團等演出裝備器材載運服務。

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