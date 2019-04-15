掌握自主性／衛星操控軟體 我自行研發

2019-04-15

〔記者簡惠茹／台北報導〕福衛七號操控和排程軟體都是我國太空中心自行主導研發完成，福衛七號計畫主持人朱崇惠表示，這代表台灣建立了國內地面衛星操控軟體系統的自主性，也顯示台灣從衛星硬體到軟體都兼具發展實力。

朱崇惠︰發射後 工作才正要開始

「衛星發射後，工作才正要開始。」朱崇惠指出，衛星成功發射後，需要透過地面操控系統來控制衛星在軌道運行並執行任務。地面操控系統大致分為軌道軟體、衛星操控軟體和排程軟體。福七的操控和排程系統都由太空中心自主研發。

此外，朱崇惠表示，福衛七號的衛星本體由太空中心開出規格，交由英國衛星製造商Surrey Satellite Technology Ltd（SSTL）製造，美國則負責提供任務酬載和科學酬載。雖然衛星本體不是台灣製造，但當時她要求英國廠商多採購台灣生產元件，因此測試設備部分是跟漢翔合作，衛星天線則由芳興科技製造。

朱崇惠說，過去台灣大多使用美國廠商的衛星操控系統，一旦需要修改，都要國外支援，台灣自行研發系統後，衛星操控系統調整、修改都可更即時，未來台灣還有許多衛星計畫，軟硬體調改都將更自主且具效率。

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