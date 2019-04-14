蔡英文總統宣布：福衛七號6/22將發射

2019-04-14 10:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣的福衛七號衛星蓄勢待發，今天即將打包前往桃園機場，明天出發運往美國準備發射任務，蔡英文總統也到場參加啟運儀式，見證這一刻，她宣布，6月22日福衛七號將發射，即將上太空福衛七號肩負任，超越天氣氣候限制，提供更精準的資料。

繼台灣第一枚自主研發製造的高解析度光學遙測衛星福衛五號前年成功升空後，台美合作的福七衛星也即將在今年發射，科技部今天在國家太空中心舉行福七的啟航儀式，將福七打包運至桃園機場旁的華儲公司，明天以外交包裹的方式，送往美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心，準備後續發射任務。

台灣在2006年與美國大學大氣研究聯盟合作，發射了全太空中最精準的氣象衛星福衛三號，目前福三已經超過除役年限，台灣國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署從2011年開始執行福衛七號計畫，總計畫經費達32億，將延續福三任務。

福七將延續福衛三號的任務，以台灣獨步全球的掩星技術收集氣象資料，以6顆衛星組成氣象星系，由於福七集中收集南北緯50度間的大氣資料，資料量是福三的3到4倍，颱風路徑預測更可以改進10%，成為太空中最精確溫度計2.0版。

蔡英文指出，前年8月福五發射後，我們歷經許多挑戰都一一克服，成功拍攝台灣空照圖，是台灣的驕傲，過程中淚水汗水交織，拍成電影都沒問題，6月22日台灣將再次發射新的衛星，即將上太空的福衛七號肩負責任，超越天氣氣候限制，提供更精準的資料。（11:02更新）

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