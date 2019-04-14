福三明天13歲了！台灣勇敢挑戰讓掩星技術氣象衛星獲全球認證

2019-04-14 18:34

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣的福爾摩沙衛星三號從2006年4月15日發射升空後，明天將滿13歲，正好是接續福三任務的福衛七號運往美國的日子，福三計畫主持人方振洲表示，福三將全球氣象衛星帶往新的境界，當初掩星技術氣象衛星的計畫曾不被美國看好，但是台灣勇敢挑戰，福三升空後已得到美國甚至全世界認證。

福爾摩沙三號星系計畫主持人方振洲博士表示，福七將來是要接續福三的任務，剛好在福三發射升空13年的當天運往美國，深具接續精神，也讓他回想起當初福三升空的感動，福三本來設計6顆衛星要執行任務2年，結果運作到現在已經13年，真的「太強了」，目前還有2顆可以正常提供資料，希望將來跟福七資料可以互補。

方振洲說，福三把全球的氣象衛星帶入全新的境界，福三不但使用掩星技術，也開始做衛星星系，並進行數值氣象預報，加入中央氣象局的預報體系，當初福三啟用後，改善氣象預報準確度約8％，更成為太空中最穩定最精準的溫度計。

回想起10多年前福三計畫才剛要形成的初期，一度在美國難產，台灣加入合作讓福三起死回生，方振洲說，福三計畫當時提的時候有遭遇很多的攻擊，福三是由台灣跟美國大學大氣聯盟合作，聯盟找經費的過程中，曾被美國NASA美國國家航空暨太空總署評估是一個爛計畫，並否定這個計畫，後來由美國國家基金會投入，台灣加入合作團隊打造福三，才讓福三沒有胎死腹中。

方振洲指出，當初福三計畫可以說是沒人做過的挑戰、開創型的實驗任務，福三成功發射後，資料陸續被各國認可，美國大氣總署NOAA開始資助更多地面接收站的設立，福七計畫也逐漸成形，美國從本來不看好，到看到福三成果後，進而全力投資，也帶來福七成型。

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