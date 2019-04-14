警車開道、氣墊運送 衛星管家告訴你福衛七號怎麼去美國

2019-04-14 19:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕福衛七號今天在警車開道護衛下，從新竹太空中心運往桃園機場旁華儲公司溫控室，將在明天下午1點由華航貨機運往美國，有「衛星管家」之稱的整合測試組長陳維鈞說，整個運送過程從溫度、濕度、避震到填充什麼空氣都經過無數測試，只希望可以送衛星寶寶安全抵達發射地，順利升空。

福衛七號將延續已超過服役年限的福衛三號任務，利用台灣獨步全球的掩星技術收集氣象資料，以6顆衛星組成氣象星系；今天福衛七號啟運記者會前，福衛七號計畫整合測試組長陳維鈞仍不斷跟運送公司確認最後細節，確保衛星寶寶們平安送達機場，他表示，6顆衛星就像6胞胎，過去由18位「保母」負責，運送階段大家更是小心謹慎，整個運送過程會控制在攝氏25度以下，運送箱本身是氣密式的，衛星在廠房裝箱完畢後就會噴入乾燥空氣，讓濕度低於20%，從台灣送到美國發射場時，希望不要讓濕度超過50％。

陳維鈞指出，福七衛星將搭乘明天下午1點的班機出發，今天送到華儲溫控庫中會設定溫度為攝氏20度，運送衛星的氣墊車，利用空氣來避震，而且卡車和運送箱都會使用避震系統，確保衛星運送途中的安全。

不僅是運送過程要控制溫度和濕度與加強避震，連上飛機前都要經過無數測試，陳維鈞說，由於衛星本身含有鋰電池，空運飛行對鋰電池要求比較慎重，因此飛行前提供許多地面上的測試報告，溫度、震動、充電和放電都要符合標準。

福七團隊的部分整測人員今晚將先出發前往美國，到甘迺迪太空中心準備迎接衛星，從運送到發射作業的準備，都由整測人員負責，直到衛星發射升空後才由地面操控中心接手。

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