天氣轉穩氣溫回升 中部以南空品「亮橘燈」

2019-05-22 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕今（22）日天氣轉穩定，各地大多陽光露臉，只有東半部地區有局部短暫陣雨，午後在西半部山區也有局部對流性的短暫陣雨，由於連日降雨，山區易有坍方和落石等風險，若前往山區活動，請注意安全。

溫度方面，今日清晨在北部及東半部低溫約19至22度，感受仍涼，中南部約22至25度，白天起東北季風逐漸減弱，各地氣溫即呈現回升趨勢，北部及東半部高溫約27、28度，中南部高溫約29、30度。

此外，今天在北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，若前往海邊活動請留意安全。

空氣品質部分，今日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，中部空品區以南擴散條件轉差，空氣污染物易累積；受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週四（23日）華南雲雨區東移影響，台灣附近水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週五（24日）漸轉偏南風，各地大多為陽光露臉的天氣，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。週六、下週日（25日、26日）風向為偏南風，各地大多為多雲，午後北部地區及各地山區請留意局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 27 23 ~ 29 25 ~ 28 21 ~ 27

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