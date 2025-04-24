今明防劇烈天氣！晚間東北季風增強 北台明顯轉涼

氣象專家指出，今日降雨屬間歇性陣雨型態，不過今晚東北季風也將增強，北部及東北部地區天氣明顯轉涼，專家形容「白天是夏天，晚上轉為秋天！」（資料照）

2025/04/24 08:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面通過影響，今天（24日）北部、東半部地區及馬祖、金門降雨機率高，氣象專家指出，今日降雨屬間歇性陣雨型態，不過今晚東北季風也將增強，北部及東北部地區天氣明顯轉涼，專家形容「白天是夏天，晚上轉為秋天！」至於明後天鋒面將再南移，包含中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日白天，受鋒面通過影響，水氣偏多，環境仍屬不穩定，尤其是中北部、東半部地區及馬祖降雨機率仍高，有局部陣雨或雷雨出現，降雨屬間歇性陣雨型態，偶有雨停的空檔，且越往南部降雨會更為減少，南部地區則維持為多雲到晴天氣。

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至於氣溫部份，北部及東半部地區白天高溫在攝氏29至30度之間，中南部地區白天高溫更上探攝氏33至35度，南部近山區處仍有攝氏36度或以上的高溫發生機率，有如夏天天氣型態。晚起，鋒面逐漸遠離，東北季風隨後增強並南下，氣溫快速下降，北部及東北部地區天氣明顯轉涼，評估低溫會在攝氏20至22度之間，其它地區低溫亦同步下降至攝氏23至25度之間，彷若涼秋意濃，晚歸朋友記得多帶件薄外套備用。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面在北部附近，北台灣及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，有雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生的機率；中南部仍偏暖，金馬及西半部易有局部霧。

吳德榮指出，明日、週六鋒面再南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，且北台轉涼，南部氣溫略降；並持續有「劇烈天氣」發生的機率。

吳德榮表示，下週日鋒面遠離、天氣好轉、氣溫略升，午後仍有局部短暫陣雨。下週一另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。

吳德榮提到，下週二至週六天氣好轉，氣溫回升；各地晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

「林老師氣象站」發文指出，今日白天，受鋒面通過影響，水氣偏多，環境仍屬不穩定，今晚起，鋒面逐漸遠離，東北季風隨後增強並南下，氣溫快速下降，北部及東北部地區天氣明顯轉涼。（圖擷自臉書）

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