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    基隆貨車右轉釀悲劇！同向69歲女騎士被捲進車底輾斃

    消防局出動前往現場搶救。（民眾提供）

    消防局出動前往現場搶救。（民眾提供）

    2025/04/24 08:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕69歲陳姓女騎士昨（23）日深夜11時23分騎車行經忠一路、孝二路路口右轉時，右側同向的貨櫃車，疑因視覺死角及轉彎時產生內輪差，陳婦捲入車底，身體被卡在後輪下方。消防局獲報後，出動大型機具吊掛搶救，緊急送醫。今日凌晨4時許，陳婦傷重不治，全案朝過失致死罪偵辦。

    基隆市消防局獲報後，出動仁愛、信二及七堵分隊趕往現場，因該輛貨車噸位較重，利用墊高器材無法完全將患者救出，馬上請大型吊車到場協助，並於0時13分，協助69歲的陳婦脫困。

    救護人員初步檢視陳婦傷勢，發現她已經陷入昏迷，有多處擦、挫傷，體內傷勢不明，緊急送往基隆長庚醫院搶救。未料凌晨4時許，因傷勢過重，不治身亡。

    警方初步調查，案發當時23歲廖姓貨車司機要右轉銜接忠一路，疑因視覺死角沒注意到一旁的陳姓女騎士，轉彎產生內輪差，導致陳婦被捲進車底，被壓在後輪下。而對廖姓司機進行酒測，其酒測值為0，暫排除有酒駕肇事情形。

    現場一名民眾則稱，當時看見貨車輾到人，趕緊將手中的啤酒瓶砸向貨車，裡面的司機才發現異狀，緊急停車。

    警訊後，依涉過失致死罪嫌將肇事的廖姓貨車司機移送基隆地檢署偵辦。

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