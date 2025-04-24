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    首頁　>　社會

    旅行社勾結醫師讓中國人來台非法打工 牙醫診所院長百萬交保

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/04/24 07:50

    〔記者王定傳／台北報導〕台北市佑金旅行社、飛向旅行社兩負責人與具有國際醫療會員資格的魔法牙醫診所合作，開出治療證明書，讓中國人士可以迅速來台，旅行社與牙醫診所再從中牟利，初步統計，透過此方式來台的中國籍人士近7百人次。檢調昨（23日）發動搜索，訊後依偽造文書等罪嫌，諭令魔法牙醫診所院長潘韞珊100萬元交保。

    同樣被約談的診所執長陳繹凱30萬元交保，診所醫師王立安、前醫師江岳勳各20萬元交保；診所助理張乃勻、飛向旅行社負責人向國聖，各諭知10萬元交保。

    檢調查出，徐女、向男分別為旅行社負責人，與中國的旅行社互有聯繫，2022年12月起2023年5月間，為了讓中國民眾來台觀光或非法打工，兩人找上潘姓女牙醫師配合，開出牙齒治療、矯正證明書，讓中國民眾可以治療名義，順利來台從事非法打工及觀光，藉此牟利。

    據悉，想要來台的中國民眾只要透過管道，找到當地與徐女、向男聯繫旅行社後，將費用繳交給對方，就會安排「一條龍服務」，辦妥相關證件，讓中國民眾順利來台。

    台北地檢署檢察官昨指揮移民署台北市專勤隊、調查局台北市調處持法院核發的搜索票，搜索魔法牙醫診所潘姓女院長住所、診所及佑金旅行社、飛向旅行社共9處地點，並約談潘姓女院長等10名被告與2名證人到案，全案朝違反兩岸人民關係條例、刑法偽造文書等罪嫌偵辦。

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