獨家》晶片護照成本1647元 每本賠近350元

除了政府收支各自獨立的因素之外，實際一本晶片護照的製作成本共為1647元，等同於做一本就虧347元。 （資料照）

2025/04/24 08:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部領事事務局今年度事務管理預算遭立法院統刪10％，外交部長林佳龍與領務局代理局長陳尚友日前於立法院外交及國防委員會說明，護照安全存量會因此於10月用罄，卻遭外界質疑護照規費一本1300元，為何仍有預算不足問題。據了解，除了政府收支各自獨立的因素之外，實際一本晶片護照的製作成本共為1647元，等同於做一本就虧347元。

據了解，要製作一本現行晶片護照，估算直接成本除了「空白護照印製成本＋防偽膠膜」473.77元費用之外，其餘晶片、處理人力、護照製發軟硬體的購置及維護等直接成本費用是約為每本565.41元；額外辦事處租金、郵資等費用等間接成本費用約為每本607.8元，加總起來製作一本護照的印製總成本約為1646.98元，若扣掉民眾繳交的1300元規費，做一本護照仍要虧近350元。

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涉外官員說明，護照規費1300元已逾10年未變動，外交部當年依照立法院101年11月決議，綜合評估當年度護照直接及間接成本為1333.51元，因此自民國102年起將每本護照規費調整為1300元，之後就未再調整過價格，由於原物料與國際運送成本提高、基本工資調漲，護照製作廠商近年持續反映，要求提高單本採購金額，如今護照成本早已高於民眾繳交的規費。

涉外官員也說明，民眾繳納規費並不等於買護照，護照費用並非專款專用，民眾繳交的1300元規費會被算在政府「歲入」，而空白護照的採購費用則屬於「支出」，政府預算收入和支出各自獨立，因此，當領務局預算遭統刪10%，才會直接影響採購空白護照的數量。

涉外官員感嘆，在藍白刪預算下直接影響領務局的護照採購與安全存量，現在藍白反而質疑政府造謠、或拿護照製作費用來混淆大眾視聽，為了幫自己的行為擦脂抹粉，把民眾權益當兒戲，可以休矣。

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