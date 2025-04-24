426凱道周邊有統測考場 校方證實百餘生恐受影響

國民黨4月17日於北檢前集結，黨主席朱立倫宣布426上凱道。（資料照）

2025/04/24 09:08

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨號召支持者4月26日上凱道「戰獨裁」，不過民進黨立委郭昱晴示警，週末適逢統測考試，就看藍營會如何惹怒家長；藍營則反駁稱附近沒有考場不影響考生。不過如今確實有校方貼出公告，提醒學生恐受凱道集會影響；木柵高工校方表示，當天約有百名學生到附近台北商業大學應試，校方也貼公告提醒學生規畫交通路線、提前出門。

國民黨主席朱立倫17日北檢外集會時，宣布26日要上凱道集會遊行，18日郭昱晴則於臉書發文，「溫馨提醒，今年統測4/26、4/27！而國民黨4/26要集結凱道，我們就來看這群人會如何惹怒學生跟家長！」國民黨智庫副執行長凌濤則稱周邊沒有統測考場，批評郭政治操作。

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不過如今確實有學校貼出公告提醒應考生，要注意凱道4月26日進行交通管制以及集會活動，公告內容指出，4月26日凱道（公園路以東至中山南路以西區域）將舉行政黨集會活動，該路段將實施交通管制，由於活動地點鄰近台北商業大學考場，請當日在此考場應試的考生，務必預先規劃交通路線、提前出門，並避開相關交通管制及集會路段，以保障應試權益，準時抵達考場。

貼出公告的木柵高工校方表示，收到承辦統測的財團法人技專校院入學測驗中心基金會公文，指因4月26日有政黨集會活動並有交通管制，請校方轉知提醒考生提早出門，並避開活動相關路段，以確保應考權益；而該校約有百人當天於北商大應試。

木柵高工轉知應考生，426當天因政黨集會活動交通管制，於北商大應考學生應提前規劃路線，以免影響應試權益。（圖擷取自木柵高工官網）

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