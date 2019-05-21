同婚過關 這家航空公司送同性伴侶出國度蜜月

2019-05-21 12:34

〔記者陳宜加／台北報導〕同婚專法三讀通過，台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，周邊產業蓄勢待發。同志婚宴在台逐漸成熟，同志團體預估整體有近30億商機；在台力挺婚姻平權的加拿大航空，更將率先於5月底送2對同性伴侶出國「度蜜月」，慶祝同婚過關。

台灣周邊產業搶攻同婚帶動的「粉紅經濟」。婚姻平權大平台表示，根據經濟部105年統計，國人結婚平均花費74.5萬元，而截至去年底，全台同性伴侶共註記3951對，換算整體商機達29.4億元。國外研究指出，同志高收入、高消費力的特色造就龐大「粉紅經濟」。

不少航空公司也鎖定同志市場，澳洲航空公開支持婚姻平權、達美航空響應同志遊行；前年重返台灣天空的加航，在台也以行動力挺婚姻平權，隨同婚合法化腳步，今年緊鑼密鼓籌備同志蜜月專案，已經成形。

加航透露，5月24日大法官釋憲期滿、同婚正式上路後，隔天5月25日即將送2對同性伴侶前往溫哥華，加拿大正是LGBTQ族群友善國家。加航表示，性別一律平等，台灣官網更設置同志專區介紹同志相關活動、企業，協助同志旅客規劃行程；且機上雜誌、機上娛樂系統、甚至起飛安全影片，也都有LGBTQ友善元素。

婚宴業者小熊觀察，台灣北部風氣較開放，不少同志伴侶拍攝婚紗、辦理婚宴，同婚合法後，相關資訊將更容易搜尋，多數同志未曾想過結婚，整體社會氛圍也是考驗，包括同志新人須出櫃、家長出席意願等。

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