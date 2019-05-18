同婚專法昨通過 亞洲首場平權婚禮今在台灣舉行

2019-05-18 14:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣昨天通過同婚法案，開亞洲之先，今天馬上就有新人舉辦亞洲首場平權聯合婚禮，共有女同志伴侶、男同志伴侶、異性戀伴侶等3對新人共同走上紅毯，並邀請同運先驅祁家威擔任證婚人，家長不僅都出席力挺，新人還當場互相熱吻，現場溫馨甜蜜。

今天婚禮3對主角，除異性戀伴侶吳士良及潘怡琳，女同志為網紅逼逼日記Amber與歡歡、男同志為阿拓及宣佑，他們都曾遭受過家人反對、不能接受，其中有出身立場較反同的教會家庭，還有被家人要求喝符水祭改的，但他們都未放棄與家庭的溝通，反而更加投入心力爭取認同，因而今天家長都大方出席，選擇祝福自己的孩子找到真愛。

婚禮也邀請到祁家威擔任證婚人，他以彩虹裝扮出席，他提到，33年前他就向立法院申請同婚可登記，但當時民風保守，甚至有人說他是變態。而昨天，立法院終於通過同性婚姻法制化，雖然不是世界最先，但也排名27，希望其他亞洲國家也能很快跟進。

祁家威除勉勵新人，2個人在一起，維持美滿家庭的重點是互愛、互信、互助、互諒，祝福新人都能恩愛到老。他也提到目前大眾對愛滋病的誤解，愛滋病被強烈污名化，過去死亡率是99.9%，現在死亡率才0.1%，就像慢性病，就像一個感冒，他呼籲不能再污名化下去，大家並須認知疾病平權的概念。

台灣愛滋病學會理事長洪健清則提醒新人及民眾，要互相關心跟彼此健康，為讓家庭是親密的、安全的、健康的環境，做各種篩檢都是必要的。愛滋病就就像高血壓、糖尿病，只要好好接受治療照顧，都可以將身體維持好，大家應該對愛滋病議題有更多認識與關心。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，在提倡婚姻平權過程中，愛滋議題成為反方攻擊工具，這代表社會對愛滋還是不瞭解，相關專家已經一再提醒篩檢的重要，也希望各界可以用理解真相、彼此尊重，看待不同的性傾向及不同的疾病。

婚禮現場也由昆明防治中心提供愛滋篩檢服務，昆明防治中心公衛護理組主任莊苹說，希望大眾可以平權看待愛滋議題，同時每個人都應該為自己安排篩檢活動。

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