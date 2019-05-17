中國網友直喊羨慕！「台灣同性可以結婚」沸騰微博

2019-05-17 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」在今日三讀通過，消息一出轟動外媒，《BBC》、《CNN》、《路透》、《衛報》等各大媒體無不爭相報導。此外，中國社群微博上，關鍵字「台灣同性可以結婚」也登上熱搜榜前5名，不少中國網友大呼羨慕，更稱這是「人類文明的進步」。

立法院今表決各黨團版本的同性婚姻專法，順利採民進黨團再修正動議版本三讀通過，明定同性二人將可向戶政機關辦理「結婚登記」，且可準用「民法」繼親收養規定，專法於本月24日施行後，台灣將正式成為亞洲第一個同婚合法國家。

台灣同婚合法一事，也立刻在微博掀起熱議，一度以228萬的詞條數量登上熱搜榜第一名，截至下午5時左右，也仍以120多萬的數量居於第四。閱讀相關消息的人次至少超過4500萬。

中國網友紛紛表示「台灣成為亞洲首個以法律保障同性婚姻的地區！」、「祝福你們」、「愛是自由的」、「我哭了」、「這真的是個太太太明智又理智的政策，願所有愛與被愛的人得到理解和幸福」、「這是我們要學習的地方」。

也有中國網友羨慕表示「大陸的這一天什麼時候來？」、「距離越來越遠」、「看看人家台灣，你默不作聲，誰來為你爭取權利呢？」、「以後我就可以去台灣結婚了，太棒了！」、「台灣做了人權帶頭」。

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