10多學生買假護照充僑生？ 新北美國學校：未獲通知

2019-05-20 21:12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市第一所美國學校「林口華美國際美國學校」被爆出，10多名學生購買假的護照充當僑生入學。對此，林口華美國際美國學校發言人姚彩雯表示，目前沒有收到公部門訊息有假的僑生入學，如果查證後國籍造假屬實，家長必須再提供學生確實的外國籍身分資料才能繼續就讀，否則依規定要轉學。

依照教育部規定，學童註冊外國僑民學校，必需具備外僑身分。姚彩雯表示，學生前來就讀時，必須繳交外國護照影本，每年學校也會給新北市教育局學生名單、國籍等資料，而教育部也會抽查，不過要確認護照是否真偽，也只能到外交部判斷，校方也是受害者。

她也說，目前學校都沒有收到公文通知有假的僑生入學消息，校方也沒有遭檢調搜查，只有在2、3個月前有家長反映遭調查局約談有關代辦業者等問題，但是之後也沒有下文。

如果案件屬實，姚彩雯說，站在學校立場學生一定要是外國籍才能夠就讀，因此會和家長溝通是否要提供確實的資料繼續就讀或者轉學。

對此，新北市教育局表示，將配合台北地檢署偵辦，如果為本國籍學生，因身分不符教育部規定的招生對象，為保障學生就學權益，國中部學生會依照學區就近入學，高中部學生則依高中入學管道辦理。

教育局強調，日後也會要求學校做好完善的護照及國籍資格審查，維護校務正常運作。

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