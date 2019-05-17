外籍生在台可打工 條件是…

2019-05-17 22:07

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣配合政府新南向政策，且因應少子化，近年有多所綜合科大向東南亞招生。國民黨籍縣議員陳栢維關切外籍移工對國人工作權益的衝擊，也關切這些在台的外籍學生可以打工嗎？縣府勞工處長唐維德說，可以！但學生須經校方向我國申請取得「打工的工作許可證」，雇主必須要向勞動部申請「聘僱許可證」，如果沒有，學生和雇主都會被罰。

唐維德說，外籍學生課餘在台打工補貼生活費，或賺取零用金，依舊適用勞基法，以時薪150元計算。但平時的打工工作許可證最長只有6個月，每週工時不能超過20個小時。寒暑假期間雖可不受1週20小時的工時限制，但每天仍不得工作超過12小時。

唐維德說，現在全縣的外籍移工有2萬8000多人，當中菲律賓籍最多共1萬3000多人，泰國籍的約1900多人，越南和印尼則各約有6500人，主要都是來台從事製造業，另外就是從事家庭照顧，或在護理之家、老人安養院工作。

唐維德強調，引進外籍移工不能影響本勞的工作權和勞動條件，如果企業因為景氣不佳要縮減人力，必須優先轉出外籍移工，保障本國勞工權利。

至於在台的外籍留學生可以打工嗎？唐維德說「可以」！

新竹縣現有202名外籍科大學生，他們可以在學校跟事業單位合作時從事「實習」，實習契約是學校、企業及學生都要公開，教育部有相關的明確規範，境內現有176名外籍生在事業單位實習中。

沒有參加實習的外籍學生「打工」的話，他們必須透過學校向我國申請取得打工的工作許可證，雇主則需向勞動部申請「聘僱許可證」，這兩張許可證准許時間最長6個月、每週頂多只能工作20個小時，超過會被處罰。如果沒有許可證被查獲，雇主會面臨15萬到75萬元不等的罰款，學生也會被罰3萬到15萬元不等。

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