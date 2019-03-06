爆菲籍生被迫打黑工 育達科大提6措施補償

2019-03-06 17:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣私立育達科技大學爆出菲律賓籍學生淪黑工事件，引發各界撻伐，教育部更祭出重懲，要求校方不得再招收外籍學生。馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長吳天來、勞工中心主任費德爾、勞工福利中心主任Rosario c. Burayag今天早上到校與菲籍學生會談，校方也提出代位求償、退學費等6項補償作為，盼能彌補缺失。

育達科大遭控涉嫌與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓籍學生來台攻讀碩士，卻私下以強迫「自願退學」為脅，要求學生簽訂非法打工契約。教育部撂下重話，批評校方作法「完全不能忍受」，將充分課責，首先祭出不得再招收外籍學生懲處，後續不排除移送檢調單位調查。

育達科大具否認強迫學生打黑工，但坦承未即時發現學生與外界簽屬不合理合約，造成權益受損，將盡全力協助學生。校方說，已代表受害學生向廠商解約，並追討被扣款項，先由學校先墊付賠償學生。

為了減輕學生經濟壓力，也將退還原繳交的學雜費，後續依學生表現給予獎學金支持；選擇住校的學生也享有免費住宿協助；修課期間也提供菲籍碩士學生校內用餐餐券；了解學生是否有轉學意願，依規定通報教育部；另將成立專案輔導小組，加強掌握學生工讀及生活情況。

育達科大校長黃榮鵬今天也陪同馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長吳天來、勞工中心主任費德爾、勞工福利中心主任Rosario c. Burayag等人，與校內菲籍學生座談，盼藉此止血，避免學生權益、校譽持續受損。

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