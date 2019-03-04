教部要全國大學清查外籍生工讀 再爆違法將列專案輔導

2019-03-04 16:10

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕育達科技大學有菲律賓碩士生向立委投訴「來台成奴隸」，哭來台讀書卻簽下違法協議，導致被迫安排打工，若違約將被「自願退學」等；教育部即刻要求全國大專校院調查，清查外籍生工讀情況，1個月內回報，未來若再爆發類似工讀違法情事，將直接把學校列為專案輔導，扣減招生及獎補助款。

立委張廖萬堅今召開記者會，幫來台念書的菲律賓碩士生申訴，該生控就讀苗栗育達科大時，與中華飛世文化教育發展協會簽下違法協約，遭強制安排工作，還須保密，若不工作或洩露情資將視同違約，需自願退學、賠款50萬元等；校方今稱不知情。

教育部技職司長楊玉惠表示，育達的菲國學生從106學年起分批來台，目前剩40人，經查有28人簽過違法協約，已通知學校介入並解除，但該校竟然連碩士生自願退學時都不聞不問，也無法掌握工讀情況，顯見無法輔導外籍生，已直接扣減該校108學年的外籍生招生名額。

楊玉惠說，雖學校自稱不知情，但因該案涉及校外協會、工廠工讀等，已將資料移請司法檢調機關介入，將調查不法情事，若有學校人員涉案，必定嚴懲，且一旦證實育達涉案，會直接將學校列入專案輔導學校之列，扣獎補助款，高教深耕計畫補助也剩2成，禁止申請競爭型經費，也會扣減招生名額等。

至於外生來台，楊玉惠也表示，將請國際司等提供專線服務不熟中文的外生，同時學校不得找仲介招生，需親自派員赴東南亞等國舉辦招生說明，面對面跟學生講清楚，學雜費、來台打工規定等，同時提醒不要跟違法業者簽署任何協議。

楊玉惠還說，預計近期邀全國大專校院的國際長開會，要求各校在1個月內清查各自外籍生在外工讀的勞動權益有無受損，將來回報後，若再度發生類似的違法情事，該校將直接列入專案輔導學校，影響招生與獎補助。

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