育達科大爆外籍生被強迫工作 教部：不准再收新的外籍生

2019-03-04 16:07

〔記者林曉雲／台北報導〕立委張廖萬堅和黃國書今早開記者會，踢爆育達科技大學招收的菲律賓碩士班學生淪勞工且被迫簽訂不合法的打工協議，教育部技職司長楊玉惠今天下午說明，不管育達科大學校是否知情，學校均有責任，教育部這學期開始禁止育達科大再收新的外籍生。

楊玉惠表示，境外學生在求學過程中，不管是工讀或課業，均需要學校多一點的關注，學生被迫簽訂保密協議不敢告訴老師，為什麼學校老師沒有發現，這些菲籍學生每天工讀的時間這麼長？而有學生退學，學校為何未究明理由？由此可見，育達科大對外籍生的輔導及關注不夠用心，並未保障學生在工讀場所的勞動權益，學校是有責任的，教育部也認定，育達科大沒有能力可以再招收外籍生，因此這學期開始，禁止育達科大招收新的外籍生。

楊玉惠表示，先把校內現有外籍生，好好協助課業及生活適應台灣，順利完成學業，是學校現階段最應處理的，學生揭露這件事情也不可被恐嚇或脅迫，學生如有意願要繼續就學，學校就必須協助他們，這些學生千辛萬苦來到台灣，懷抱著求學完成回去之後有好的人生開始，教育部應該要協助這些學生。

民進黨立委張廖萬堅、黃國書，今早踢爆苗栗育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓學生來台攻讀碩士，卻強迫訂立非法打工契約，強逼學生不得拒絕工作安排，否則視同違約，要「自願退學」，契約還設保密條款，洩漏要罰50萬元。對此，教育部政務次長劉孟奇在記者會現場承諾，教育部將「管到底」，並會移送檢調偵辦。

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