名廚何京寶偕藝人到台東 2千顆肉粽分送7社福團體

2019-05-20 15:10

［記者王秀亭／台東報導］已多次送愛到台東的香港名廚何京寶（阿寶師），今天偕藝人童立安、庹宗華、江俊翰等人，到台東關心弱勢族群，並提前送肉粽給台東縣7個社福機構，讓獨居長輩、弱勢及身心障礙學童可以提前享用肉粽。

何京寶表示，去過台灣許多地方，發現被稱為後山的花東地區最需要挹注資源，近年來已送愛到台東6次，仍心掛容易被忽略的偏鄉中小型社福團體，便與台東縣青年聯合促進會合作，提前送2000顆自己掛名推薦的肉粽，透過社福團體送給台東弱勢者。

台東縣智障者家長協會培力工作坊學員為感謝一行人的到來，特地盛裝打扮，上台賣力表演，台下觀眾看得直呼精彩。

與阿寶師一同前來的情歌王子童立安也獻唱歌曲，讓智協學員直呼超好聽，時尚音樂家李伊妍也現場演奏，還表演下腰拉小提琴，引起現場一片掌聲。由於現場有多位藝人，不少智協學員看見「電視裡的明星」就在眼前，會後頻拉著庹宗華、江俊翰猛拍照。

何京寶說，這一次不會是關心台東社福機構的最後一次，已經在思考下一次的台東行，希望可以趕在中秋節前，或許和大家一起吃烤肉、鹹蛋酥，耶誕節也要來送禮物。

2000顆肉粽將分送台東縣智障者家長協會、台東縣弱勢者關懷協會、人安基金會台東平安站、台灣自閉兒家庭關懷協會、知本有愛課輔班、李勝賢文教基金會、台灣安心家庭關懷協會等。

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