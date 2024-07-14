餵食、違法炊煮、大聲播放音樂 作家劉克襄PO文嘆成高山公害

合歡群峰除西峰之外的攀登難度不大，吸引不少民眾攀登。（記者佟振國攝）

2024/07/14 14:37

〔記者佟振國／南投報導〕你有這些行為嗎？知名作家劉克襄在個人臉書PO文表示，在合歡山群峰步道散步，遇到的仍是老問題，特別列出餵食嚴重、偷煮泡麵、播放音樂等高山上3大公害，劉克襄更呼籲走進森林是聆聽自然的聲音，近期台灣還有聲景相關協會成立，強調認識天籟重要性，走進森林本就不該大聲喧嘩，驚嚇自然環境，外國人欽慕我們的高山，來合歡山走訪的比例甚高，若看到我們都大聲播放音樂，這是何等丟臉的舉動。

近來台灣平地熱爆，許多民眾前往高山避暑，合歡山就湧現大量遊客，不少駕駛貪圖方便違規停車，警方也祭鐵腕開單取締，除了違停問題，作家劉克襄今天也在臉書PO文指出「高山上的公害」，表示在合歡群峰步道散步還是遇到一些老問題，特別點出3點，首先餵食嚴重，包括酒紅朱雀、金翼白眉、岩鷚等以往難以近身觀察的鳥類，現在遊客休息時，毫不畏懼地接近山友，到處探尋覓食，在舉手可及的位置，用手機便能清楚拍攝。

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劉克襄也舉一群幼稚園大班的孩子登上合歡東峰山頂，有幾位小朋友餓了，一邊吃零食，一邊取食物餵食接近的鳥類，親子在歡欣愉悅中，令他不知道如何開口阻止。

劉克襄說，他在出發前跟服務台志工探路，志工會熱心解說並告知，中午不能煮食泡麵，但是抵達現場，還是有一些年輕人，捧著紙碗包裝的泡麵在食用，爐頭就在旁邊，勸導卻置之不理，看來生態教育不只得再三加強宣導，重罰也要積極徹底了。

劉克襄也舉出大聲播放音樂的不當，認為走進森林聆聽鳥聲、風聲、雨聲，或者寂靜都是難得的美好經驗，台灣最近還有聲景相關協會成立，呼籲認識天籟的重要性，但一般人顯然還未有充分的體悟，中途有一對路過的年輕人正在大聲播放音樂，忍不住跟他們宣導，走進森林本就不該大聲喧嘩，驚嚇自然環境，外國人欽慕我們的高山，來此走訪的比例甚高，若看到我們都大聲播放音樂，這是何等丟臉的舉動，對方當下有降低音量，但感歎看他一選離又開始大聲播放。

近來台灣平地屢飆高溫，合歡山天氣涼爽，吸引大批遊客前往旅遊避暑。（記者佟振國攝）

作家劉克襄感歎遊客餵食行為致使包括酒紅朱雀、金翼白眉、岩鷚等以往難以近身觀察的鳥類，現在遊客休息時，毫不畏懼地接近山友，用手機便能清楚拍攝。 （記者佟振國攝）

合歡山武嶺屬於太魯閣國家公園園區範圍，以往常有遊客進行炊煮。（資料照）

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