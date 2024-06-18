大園海口運動公園旁 被倒廢棄物

大園海口運動公園旁道路又見不肖業者傾倒廢棄物。 （擷取自游吾和臉書）

2024/06/18 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕大園、觀音、新屋沿海偏僻地區，因人車稀少，常有不肖業者趁夜在此清倒廢棄物形成公害，警方與環保局多次查獲涉案人送辦；大園區海口運動公園周遭道路，前天又發現有不肖業者傾倒大批廢棄物在馬路邊，不僅危害環境，更危及行經人車安全，市議員游吾和在個人臉書揭露此事，當地里長昨已通報環保局完成清運。

大園警分局表示，已獲悉此案，正過濾周遭監視影像追查行為人，也會加強巡邏以杜絕不肖人士傾倒廢棄物的違法行為。

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警方指出，警方於去年底及今年初就查獲陳姓營業貨運曳引車司機，涉嫌二度將新北市建築工地的營建廢棄物載運至新屋區台六一線快速道路，傾倒在橋下慢車道上，害得騎車路過的朱姓、楊姓騎士撞上土堆而摔車，環保局會同警方查獲陳男，桃園地檢署於四月間將楊男依廢棄物清理法、壅塞陸路致生公眾往來危害罪嫌及過失傷害罪嫌提起公訴。

前天下午，大園區海口運動公園旁的偏僻道路被民眾發現又遭傾到一批廢棄物在路邊，市議員游吾和在臉書揭露廢棄物照片訊息，並警告不肖業者不要以身試法；當地里長昨天也聯繫環保局前往清運該批廢棄物。警方說，雖然未接獲報案，但已主動追查，並加強巡邏杜絕垃圾入侵。

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