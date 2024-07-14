曾受霸凌立志當好老師 蔡佩津助特教生找自我價值

特教老師蔡佩津陪伴特殊孩子學習成長，從來不會低估他們。（圖由教育部提供）

2024/07/14 14:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕台東大學附設實驗小學教師蔡佩津曾在台東豐年國小擔任特殊教育老師，陪伴一群特殊的孩子學習成長。求學階段在多位老師影響之下，讓她立定志向投入教育，而面對特教生，她在課堂上從來不會低估他們，反而會訂下明確的教學目標，窮盡各種教學方法，甚至幫助孩子可以考到班上前三名，讓她不只拿下去年師鐸獎，也獲教育部選為教育家人物典範。

蔡佩津談到，求學生涯中有幾位老師，對她影響深遠，包括國小老師陳品秀，帶領同學到圖書館找資料指導做報告，還會不時鼓勵引導，令她對教師職業產生憧憬；國中面對升學壓力時，遭遇同學的霸凌排擠，老師張立宛總在她情緒最低潮的時刻伸出援手，讓她更堅定要成為一位好老師。

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面對有各種學習障礙的學生，蔡佩津表示，不要求他們滿分，只要求用心把事情做好，雖然他們有限制，可是這些限制不能成為他們無法成功的理由。她曾經教導1位輕度智能障礙的三年級學生，比普通班學生更快學會數學中的除法，讓許多小朋友都追著蔡佩津跑「要到資源班上課」。

蔡佩津認為，特教生涵蓋不同的障礙類別，每個孩子都有自己學習上的困難，為了發掘他們的天賦，瞭解自己的能力所在，會先瞭解孩子的狀況，再個別調整教學方法。如為識字困難的同學在考試時提供參考字庫，為閱讀緩慢的同學逐題誦念，藉此協助孩子甚至可以考到班上前三名。

有一次蔡佩津必須教會孩子學會複雜的計算，3位數乘3位數，這對特教的孩子來說很困難。不只九九乘法表背不熟，她想盡辦法出動各種教具，拿透明片堆疊，換各種顏色教學，孩子還是學不會。她持續調整教材，到第六次終於有2個孩子學會，讓她興奮衝到辦公室大叫。

蔡佩津在去年又挑戰自我，參加教師甄試，錄取台東大學附設實驗小學一般教師，轉換到普通班的跑道。她指出，自己以前是個負面思考的人，但是在與特教孩子的互動過程中，必須發現他們0.01的改變，著眼在微小的希望之處，期許能把這樣希望的火炬，帶進下一個教學現場。

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