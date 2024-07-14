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透南風基金會贈書北高雄家扶兒少 盼閱讀翻轉貧窮困境

透南風教育基金會舉辦「閱來閱愛讀冊」贈書活動，捐贈600多本書籍給100多名北高雄家扶中心扶助兒童，期望孩子們透過閱讀拓展視野，藉以翻轉貧窮困境。（圖由北高雄家扶中心提供）

透南風教育基金會舉辦「閱來閱愛讀冊」贈書活動，捐贈600多本書籍給100多名北高雄家扶中心扶助兒童，期望孩子們透過閱讀拓展視野，藉以翻轉貧窮困境。（圖由北高雄家扶中心提供）

2024/07/14 14:17

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市透南風教育基金會舉辦「閱來閱愛讀冊」贈書活動，捐贈600多本書籍給100多名北高雄家扶中心扶助兒童，期望孩子們透過閱讀拓展視野，藉以翻轉貧窮困境。

透南風教育基金會這項贈書活動邁入第5年，累積嘉惠北高雄家扶492名兒童，合計捐贈2254本書，市價約90萬元。

今年由透南風教育基金會董事尹立、邱志偉立委服務處秘書劉原良，分別至北高雄家扶岡山扶幼館贈送375本書給72名兒童，鳳山服務處則贈送287本書給70名兒童。

北高雄家扶中心主任吳瑞華表示，家扶基金會2020年對弱勢兒少學習資源進行調查，結果有69.6%家扶兒少自覺學習需要幫助，更有超過55.5％家扶兒少學習資源普遍不足，其中，62.6%每個月學業用品花費未達500元；另2022年弱勢兒少閱讀資源與習慣調查中，近8成兒少喜歡閱讀，並從閱讀中精進學習、自我探索，但卻有近5成孩子因環境限制無法取得學習資源。

尹立表示，現今社會教育被視為翻轉貧窮的重要工具，但許多貧困家庭的兒少，卻因經濟困難無法獲得公平的教育機會，希望藉由「閱來閱愛讀冊」贈書活動提供實質的教育資源，幫助這些孩子獲得應有的教育資源。

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