國中會考》寫作考「青銀共居」 要考生思辨高齡化議題

2019-05-18 18:03

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考寫作測驗「青銀共居，好家哉？」以兩個年輕人和兩個長者的對話框作出發點，針對政府結合民間資源，嘗試推動青年與銀髮族共居，安排沒有血緣關係、不同年齡層、不同世代的人共享居住空間，要考生思考高齡化社會議題，寫出對青銀共居有何期待？並要考生就自己的生活經驗表達感受看法。

教育部邀請苗栗縣烏眉國中校長林孟君，和嘉義縣東石國中國文老師李育靜解析今年寫作題目。國文老師們認為，今年寫作測驗考出社會議題，出題出的很好，考生們是未來社會公民，面對生活中的不一致觀點，對話框四個人有四個不同想法，學生要跨出生活圈，去傾聽理解別人，具備察覺生活的能力，需要關心生活、他人和社會。

老師們也表示，寫作測驗題目符合學生的生活經驗，寫作情境也適合國中生，從圖表找到文字訊息，考生可以用不同角度去立論寫作，使思辨更多元，注意社會脈動和變遷，以及與銀髮族的相處之道，從四個不同世代及不同身分，對青銀共居的感受進行申論。

老師們認為，學生不一定要本身具有與長者生活的經驗，雖然多數學生的生活是二點一線之間（學校和家庭），多半單調貧乏，但可以從閱讀媒材來增加思辨的素材，發展對於未來的想望，青銀共居是社會議題，好家哉？這是提問，要考生關注他人。

李育靜老師肯定寫作測驗的標題「青銀共居，好家哉？」蠻有意思和意義，更高層次在談「家」這個層次，寫作層次高的孩子會注意到這點，但重點仍是面對不同觀點，提出自己的想法，今年寫作如同去年、前年，再次提醒圖表閱讀統整能力的重要性，考生所屬社會訊息多變，如何統整擷取別人的訊息，了解別人價值觀，是重要的。

林孟君校長也表示，寫作測驗訊息用問號，代表學生可以提出自己的想法，題目沒有告知好或不好，學生可以贊成或反對，提出自己的想法，因為教育的趨勢就是培育出「善於思考的孩子。」

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