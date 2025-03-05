林佳龍曝傅崐萁香港團旅行業者被中共關押 批傅「無權代表中央政府」

外交部長林佳龍5日揭露，傅崐萁同團竟有一名旅行業者被中共關押，至今仍未被釋放，嗆傅崐萁「如果代表中央政府，他怎麼保護不了跟他同團的人」。 （Yahoo TV《齊有此理》提供）

2025/03/05 17:04

〔記者黃靖媗、林哲遠／台北報導〕立院國民黨團總召傅崐萁去年4月率藍委赴中會見中國政協主席王滬寧，今年2月再赴香港參加旅展，自稱代表「台灣的中央政府」與香港官員洽談旅遊合作。外交部長林佳龍今（5）日揭露，傅崐萁同團竟有一名旅行業者被中共關押，至今仍未被釋放，嗆傅崐萁「如果代表中央政府，他怎麼保護不了跟他同團的人」。

針對傅崐萁在香港自稱代表台灣中央政府，林佳龍今日接受網路節目「齊有此理」專訪強調，傅崐萁「無權代表中央政府」，批評傅崐萁胡亂與中方簽約。

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林佳龍也指出，與傅崐萁同團的一名旅行業者在香港被中共抓捕，至今都還沒被釋放，國家要保護人民，傅崐萁「如果代表中央政府，他怎麼保護不了跟他同團的人」。

民眾黨立委林憶君表示，當時該民眾家屬不知其被逮捕的原因，故請當地議員協助找國會辦公室協助詢問事因；辦公室接獲後，有協助電聯相關主管機關並了解事因後，就沒有進行任何介入，並尊重司法裁定、依法辦理。

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