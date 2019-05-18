05/18 各報重點新聞一覽

2019-05-18 06:16

自由時報

總統府發函 馬、吳延長境管兩年

因應「國家機密保護法」延長離退涉密人員境管年限新制，總統府昨發函給前總統馬英九、前副總統吳敦義等卸任涉密人員，延長出境管制期限兩年。亦即原本三年管制期至今年五二○屆滿的馬英九與吳敦義若要出訪中國，未來兩年都要提出申請、經核准後才能成行。

詳見總統府發函 馬、吳延長境管兩年。

1/3患者 不知罹高血壓

高血壓是國人最常見的慢性病，醫界估計，台灣廿歲以上成人中，每四人就有一人高血壓，但醫師提醒，因無明顯症狀，高達三成以上的人不知自己已患病，每年奪走六千條人命。

詳見1/3患者 不知罹高血壓。

台灣同婚合法化 5/24施行

亞洲第一！立法院院會昨三讀通過民進黨團版同婚專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，明定年滿十八歲之同性二人可向戶政機關辦理「結婚登記」，雙方互負扶養義務，可準用民法規定辦理繼親收養及財產繼承，待法案於本月二十四日施行，台灣將成為亞洲第一個同志可合法登記結婚的國家。

詳見台灣同婚合法化 5/24施行。

蘋果日報

我們結婚吧 台灣同婚合法 亞洲第一 5/24起同志可登記結婚

「我們結婚吧！」亞洲第一部「同婚專法」誕生！雨中逾4萬名挺同性結婚支持者落淚見證下，立法院昨完成《司法院釋字第748號解釋施行法》立法，24日起，同志就可以走進戶政事務所，像一般人一樣登記結婚、共組家庭。為同婚奮鬥逾30年的同運先驅祁家威忍不住說：「不算白活！」有「同志教母」封號的金曲歌后張惠妹（阿妹）更在臉書貼文「我們的彩虹完整了」。

超強暴雨突襲 桃竹淹水 多車滅頂 萬隻雞淹死 1.8萬戶停電

昨天凌晨2時許，氣象局雷達回波圖中，新竹桃園外海一團代表強降雨的紅色區塊正朝向陸地移動，清晨4、5時，這團紅色區塊因對流強烈，由紅翻紫，甚至有部分區域轉成超強降雨的白色，強烈對流系統正轟炸新竹及桃園沿海鄉鎮巿，居民被暴雨驚醒，宣洩不及的積水漫入家園，昨早雨勢還不歇，有多輛汽車停在地下道慘遭滅頂，新竹濱海的新豐鄉1萬隻幼雞被淹死，所幸這場大雨未釀成人命傷亡。

聯合報

亞洲第一個！台灣同婚合法 524起可辦結婚登記

立法院昨天三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，確定同性伴侶在今年五月廿四日之後，可以向戶政機關辦理結婚登記。這項同婚專法完成立法後，我國也成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

黨若徵詢納初選…韓國瑜：我會說Yes, I do

高雄市長韓國瑜昨接受「新聞深喉嚨」節目專訪，談到國民黨總統初選時說，如果國民黨中央五人小組徵詢他、要把他納入初選民調，他會說「Yes, I do」。

中國時報

打臉公投 同婚專法三讀通過

立法院院會昨天三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，同性婚姻正式獲得法律保障，並訂於5月24日實施。在國際反恐同日的這一天，台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，寫下歷史新頁，但也重重打臉去年九合一大選反同公投獲得765萬同意票的結果。

傳奇貝聿銘辭世 曠世建築留予後人

國際知名建築師、被譽為「現代主義建築最後大師」的華裔美籍建築師貝聿銘16日辭世，享壽102歲。「讓光線來做設計」是貝聿銘的名言，他的作品以公共建築、文教建築為主，被歸類為現代主義，善用鋼材、混凝土、玻璃與石材追求建築融合自然的空間觀念。

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