彰女學生錄取醫學系的秘密武器 就在「這個群組」…

2019-05-16 17:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就算大學入學已多元化，但醫學系仍是高居排行榜第一名，彰化女中今年經由繁星、個人申請入學錄取醫學系學生就有6人，牙醫系有2人，交出亮麗的成績單！

「最大的秘密武器就是這個群組！」彰化女中校長陳香妘說，醫學系甄遠入學第二階段，往往都有面試，王文惠老師特別請來彰基醫師來指導學生，希望能夠在面試能夠過關。

王文惠說，為了在面試能夠彼此加油打氣，交流經驗，因此，群組名稱就叫做「我要成為黑傑克」，取自漫畫《怪醫黑傑克》的靈感，學生會把面試的題目跟同學分享與討論。

王文惠說，現在大學甄選面試的題目都很靈活，具有專業性，也有生活性，今年彰女有意選填醫學系的學生都不是來自醫師世家，因此，才會特聘醫師來就當今醫界最熱門的話題來跟學生分享，從全民健保到長照議題，以及醫院的現場實務故事。

王文惠說，有學生就被問到，如果急診只有一袋血，同時有老人與小孩都被送進急診，要如何處置？也有學生就被問到，如果有癌末患者已離婚，心繫老媽媽與幼兒，身為志工要如何安慰？

王文惠說，面試就是沒有標準答案，但如何說出解決問題最好的方案，就是對學生最大的考驗，師生透過群組分享討論，對於取得醫學系入門票則是一大助力。

彰化女中今年錄取醫學系的有林穎彤（北醫）、邱琪驊（北醫）、賴以珊（中醫大）、阮珏渝（長庚）、劉幸惠（輔仁）、丁詠婕（馬偕）；牙醫系有王喻萱（台大）、陳靖昀（國防）。

其中，邱琪驊3年都住校，也沒有補習，最愛住校每逢段考都會有奶酪小點心，她念書的方法就是先念自然科的話，等一下就換社會科會念，讓腦子可以轉換一下思考方式，連參加社團都是選擇運動休閒性質，讓喜歡數理的她，腦袋瓜可以切換運作模式。

而新台灣之子的劉幸惠，母親來自越南北部，堅毅的媽媽，辛勤獨力養大兩個小孩，還自學ㄅㄆㄇ與國台語，中文聽說讀寫都OK，幸惠也遺傳媽媽的語文天分，自己則是靠著聽廣播學英文，曾經參加英文演講比賽獲獎，英文發音漂亮到讓人印象深刻。

錄取國防醫學院牙醫系的陳靖昀，在校期間參加樂隊，她認為，練樂隊的過程，團隊一起合作的感情與精神，都讓她的高中生活非常精采。

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