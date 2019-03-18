矯正牙齒微笑變水 她繁星上台大牙醫系

2019-03-18 23:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學繁星入學管道放榜，國立彰化女中學生王喻萱，因為親身矯正牙齒的就醫經驗，發現牙醫師可幫人找回自信和變漂亮，漸漸對牙醫系產生興趣，靠著毅力，撐過參加大學化學先修與實驗課程的學習壓力，不斷精進課業，憑著在校優異成績，錄取台大牙醫系。

彰女共有28人錄取繁星計畫，另有8人通過醫學系第1階段，將再參加2階段面試。

長相清秀甜美的王喻萱說，自己的就醫經驗，戴牙套矯正牙齒，在變美的過程中，發現自己將來也想對1名能幫人找回自信和美麗的牙醫師。

為了圓牙醫師的夢，王喻萱從高一開始就接觸大學先修課程，她在高一參加清華大學研習班，參與化學先修與實驗課程，固定每周1天從彰化趕到新竹上一整天的課程，課程結束還要交學習報告，同時也要兼顧高中課業。

她不諱言說，同時學習校內和校外課程，壓力其實不小，每當讀累了或遇到瓶頸，她會自我催眠，撐過去未來會海闊天空，不放棄堅持到底就是自己的。

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