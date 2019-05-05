報喜！雲林正心中學大學推甄醫學組揮出全壘打

2019-05-05 10:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕正心中學推甄面試輔導功力了得，108學年度醫學組績效高達百分百，揮出全壘打，醫學、牙醫及中醫學系計15人次正取，其中莊博恩正取4所大學醫學系；涂瑜軒正取5所大學醫學系；正備取台、陽明、清、交、成、政、師大等頂尖大學的有113人。

今年正取醫學系的有莊博恩、陽明大學醫學系、成功大學醫學系、中山醫學大學醫學系、長庚大學醫學系；涂瑜軒成功大學醫學系、長庚大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系、輔仁大學醫學系；廖庭逸長庚大學醫學系；陳旻愉中山醫學大學醫學系、國防醫學院醫學系（榜首） 、 中國醫藥大學牙醫學系 ； 蘇冠文台北醫學大學牙醫學系；廖喬飛中國醫藥大學中醫學系。

正心中學表示，學校多年來在醫學組表現成績單亮眼，主要因有強大的升學輔導團隊規劃，再加上畢業校友的不吝回饋，集結成龐大的實力。這兩年學測成績整體表現十分突出，8成以上同學總級分在均標以上。

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