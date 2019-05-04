勵志！他考4次學測「從47躍升75滿級分」 網友瘋「朝聖」

2019-05-04 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕各大學申請甄試在近日陸續放榜，結果幾家歡樂幾家愁。2日台灣大學放榜後，一名台北醫學大學的學生在社群網站分享了自己重考數次，從47級分躍升到75滿級分的故事，讓不少網友看了高呼「好勵志」。

這名男大生2日在「Dcard」上發文，PO出了自己99學年度和108學年度的學測成績單。希望能透過自己47級分到75級分的故事，鼓勵打算為夢想拚指考的學生們「勇敢追夢」。

原PO表示，自己並不是在高中畢業後一直重考，他是在原本的大學畢業後，擔任交通替代役時遇到一起死亡車禍，讓他覺得想做些什麼，「我不想這輩子就這樣就好」，因此毅然決然在役畢後開始重考。

原PO表示，大家看了他99年度應屆的47級分成績後，「應該都會阻止這樣的學生抱有醫生的夢吧」？但他重考後的成績，卻讓眾人跌破眼鏡。原PO說，當完替代役後他重考了2年半，這2年半的成績單沒有留著，不過記得自己106學年度，學測65級分、指考378.2分；107年學測70級分、指考425.1分，今年則是75級分的滿級分。他也透露，其實自己已經在去年就考上了台北醫學大學。

原PO也在文章中點出各科目的準備方式，希望能夠用自己小小的心得，幫助有需要的學生，並鼓勵那些為夢想努力的人，他表示「你們可能比我還優秀甚至聰明，你們一定能做到的」！

該文章PO出後，立刻獲得網友熱烈迴響，網友紛紛「朝聖」留言表示「有神快拜」、「太勵志了吧！」、「這毅力突破天際」、「醫師就需要你這種肯努力的人來當」、「超猛的！恭喜你」、「有志者事竟成」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/